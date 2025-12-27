La gala del deporte de Corvera será a finales del próximo enero
I. G.
Corvera celebrará su gala del deporte anual a finales de enero de 2026, una cita que afronta su trigésimoquinta edición y es la más antigua de las celebraciones asturianas. Como cada año, el Ayuntamiento de Corvera ha iniciado el proceso de recopilación de información relativa a los méritos deportivos obtenidos durante el año 2025, para así nombrar a los que reciban los galardones.
Esta convocatoria está dirigida especialmente a aquellos deportistas empadronados en Corvera que no pertenezcan a clubes deportivos del concejo. Los méritos deberán haber sido alcanzados en 2025 y cumplir, al menos, uno de los siguientes criterios: haber sido campeón o campeona de Asturias; haber obtenido pódium en Campeonatos de España, Europa o del Mundo; haber participado en competiciones oficiales formando parte de la selección asturiana o de la selección española de su disciplina deportiva.
Los logros deportivos deberán ser acreditados y la documentación deberá remitirse al correo deportes@ayto-corvera.es antes del próximo 7 de enero.
