Grueso continuará dos semanas más en prisión en Badajoz
El exdirector del Centro Niemeyer, pendiente del acuerdo de la Junta de Tratamiento Penitenciario
S. F.
Natalio Grueso, que fue gerente del Centro Niemeyer entre 2007 y 2012, está ya en un módulo de la cárcel de Badajoz, donde ingresó el lunes 15 de diciembre, y allí permanecía en la enfermería, tras haber sido detenido el día 4 en Portugal. Tal como explicó a este diario su abogado, Francisco Miranda, de Vox Legis, el exprogramador cultural está a la espera de la clasificación que la Junta de Tratamiento Penitenciario del penal extremeño tiene que acordar para determinar, precisamente, qué relación se tiene que establecer entre el presidiario y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que es el órgano de la Administración del Estado que tiene competencia sobre cárceles, presidiarios y funcionarios. Ellos serán quienes decidan su destino. Pero no sucederá antes de que finalicen las fiestas de Navidad.
El dramaturgo llevaba más de dos años fugado tras ser condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. La sentencia fue firme el 6 de abril de 2023. Aproximadamente un mes después solicitó el indulto al Ministerio de Justicia y su defensa agregó la suspensión de la entrada en prisión de Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Una solicitud que fue denegada y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó. Y Grueso entonces quedó en busca en captura.
