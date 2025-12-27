Grueso continuará dos semanas más en prisión en Badajoz

Natalio Grueso, que fue gerente del Centro Niemeyer entre 2007 y 2012, está ya en un módulo de la cárcel de Badajoz, donde ingresó el lunes 15 de diciembre, y allí permanecía en la enfermería, tras haber sido detenido el día 4 en Portugal. Tal como explicó a este diario su abogado, Francisco Miranda, de Vox Legis, el exprogramador cultural está a la espera de la clasificación que la Junta de Tratamiento Penitenciario del penal extremeño tiene que acordar para determinar, precisamente, qué relación se tiene que establecer entre el presidiario y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que es el órgano de la Administración del Estado que tiene competencia sobre cárceles, presidiarios y funcionarios. Ellos serán quienes decidan su destino. Pero no sucederá antes de que finalicen las fiestas de Navidad.

El dramaturgo llevaba más de dos años fugado tras ser condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. La sentencia fue firme el 6 de abril de 2023. Aproximadamente un mes después solicitó el indulto al Ministerio de Justicia y su defensa agregó la suspensión de la entrada en prisión de Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Una solicitud que fue denegada y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó. Y Grueso entonces quedó en busca en captura.