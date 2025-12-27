Javier Puerta y Rebeca Perea ganan la tercera edición de la San Silvestre luanquina

Javier Puerta Gómez y Rebeca Perea Corral fueron los ganadores de la San Silvestre de Luanco, que llenó de actividad deportiva las calles del casco urbano de la villa marinera durante la tarde de ayer. El ganador en categoría masculina, del Universidad de Oviedo, hizo los aproximadamente 3,5 kilómetros en 9 minutos y diez segundos mientras que la vencedora de las mujeres, del Udatt Talavera, que fue además la primera en sub16, corrió la misma distancia en 9 minutos y 53 segundos.

La cita comenzó a las 17.00 horas con las pruebas de las categorías infantiles, como suele ser habitual, con salida en la calle Ortega y Gasset. En total, participaron 75 niños, desde chupetines hasta sub12 que midieron sus fuerzas hasta el final. Dos horas más tarde, a las 19.00 horas, comenzó la prueba absoluta. La carrera congregó a 287 participantes de diferentes puntos del país. Al final, Puerta Gómez se hizo con el oro en la categoría masculina y Perea Corral hizo lo propio en la femenina.

La carrera, que afrontaba su tercera edición, estuvo organizada por el Ayuntamiento de Gozón y el club de atletismo "Villa del Adelantado" y como cada año concentró en Luanco a decenas de aficionados a este deporte que, pese al frío, animaron a los corredores a su paso por el casco urbano de la villa marinera.