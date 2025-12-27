Luz verde para el plan inicial de renovación de la red de aguas de Naveces

La Corporación municipal de Castrillón aprobó ayer el proyecto inicial para la mejora de la red de abastecimiento del entorno de Naveces. El plan se centra en conectar la tubería entre los depósitos de Santa María del Mar, Naveces, La Parra y Los Carbayos. El proyecto cuenta con un presupuesto que ronda el medio millón de euros y doce meses de ejecución.

El plan aún tiene pendiente diversas autorizaciones como la de Carreteras del Principado, como bien detalló el concejal de Obras, Marco Fernández Solar, si bien apuntó en que confía en que ese permiso llegará próximamente al Consistorio. Fernández Solar habló de la autorización de Carreteras después de hacer público en la sesión plenaria que el Ayuntamiento había recibido en la misma mañana del viernes el permiso de la Confederación Hidrográfica para poder hacer frente a los trabajos proyectados en Naveces y su entorno para renovar así la red de aguas y mejorar el abastecimiento de la zona. Esa autorización llegó al consistorio mientras los concejales debatían sobre diversos asuntos en lo que fue el último Pleno del año.

La aprobación trajo consigo un debate abierto por el portavoz socialista, Iván López Reguero, que dejó claro que el trámite al que se dio luz verde no implica la ejecución inmediata del proyecto, precisamente, por la falta de permisos básicos para su puesta en marcha. El portavoz del PSOE criticó que el gobierno frenó en su momento las obras de mejora de saneamiento de San Adriano y alertó que el plan de abastecimiento de Naveces "puede llegar a modificarse" a la espera de los informes pendientes. "Podría haberse mantenido la obra de San Adriano y ejecutar la de Naveces por urgencia", señaló López. Yasmina Triguero, su homóloga de IU, alertó también de la falta de autorizaciones y destacó la importancia de atender todas las deficiencias previas antes de ejecutar la obra. Recalcó además la importancia de reanudar la mejora del saneamiento de San Adriano, que ya podría haberse ejecutado. Entre dimes y diretes, Rafael González, que es el portavoz de Vox Castrillón, pidió al Ayuntamiento mejorar el contrato con Aqualia para los próximos ejercicios.

Y es que pese a que todas las partes estaban de acuerdo en la ejecución de las obras de la red de abastecimiento de Naveces y su entorno, el gobierno y la oposición no opinaban lo mismo sobre la planificación de esos trabajos. Todo después de que los socialistas e IU reclamaran que el plan aprobado ayer ya supone una modificación de otro anterior y que dibujaba otro trazado y que en vez de un año de ejecución, preveía seis meses de trabajos. "Ese plan puede modificarse", indicaron Triguero y López en más de una ocasión y ante las posibles alteraciones que puedan apreciar los organismos externos implicados en esta actuación.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Castrillón da un paso adelante para hacer frente a unos trabajos que traerán consigo la mejora de la red de abastecimiento de una de las parroquias costeras del municipio castrillonense.

Reconocimientos extrajudiciales

Los reconocimientos extrajudiciales de crédito fueron de nuevo a debate en Castrillón y con polémica. La oposición acusó al gobierno de falta de planificación y dejó claro que este tipo de cuestiones "ya son habituales" en el gobierno del PP de Castrillón "cuando no deberían serlo". El debate se centró en tres reconocimientos extrajudiciales y se agravó más en el último punto, en el que hubo reparos de Intervención, cuestión que fue alertada tanto por el PSOE como por IU. "El Alcalde levantó esos reparos y asume su responsabilidad política", señaló la portavoz de IU, Yasmina Triguero, que indicó que durante sus mandatos nunca hubo reparos de intervención ante actuaciones similares. El PP defendió las operaciones que salieron adelante con la abstención del PSOE e IU y cuestionó la "herencia recibida" por parte de las gestiones del anterior gobierno incluso por una partida de noviembre de 2023 cuando el PP llevaba seis meses en el ejecutivo local. La última sesión plenaria del año sirvió además para aprobar una modificación parcial de la relación de puestos de trabajo municipal. El PSOE e IU criticaron que la medida adoptada por el gobierno fue "una decisión unilateral del PP" y entendieron que se trata de un "parche" sobre una cuestión que debería ser, a su juicio, más ambiciosa dado el colapso en algunas áreas municipales. Tras un cruce de intervenciones, los cuatro partidos de la Corporación municipal coincidieron en abordar a futuro una modificación de la relación de puestos de trabajo más "completa", como abundó la portavoz del PP, Nuria González-Nuevo. n