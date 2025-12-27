La Magdalena acoge una prueba de natación de carácter benéfico
La organización, a cargo de Menudos Corazones, cuenta con el apoyo de los de la Santa Cruz
C. J.
La Fundación Menudos Corazones ha organizado para este sábado en las piscinas de La Magdalena que lleva por título "Brazadas Solidarias" y está organizada por el Club Acuático de Avilés.
Dentro de las muchas actividades solidarias la Hermandad de la Santa Vera Cruz de Avilés también se ha implicado en este evento benéfico a favor de Menudos Corazones y APACI, igual que la Fundación Deportiva Municipal. De la mano de la socia de Menudos Corazones María García, la piscina de La Magdalena se convertirá esta tarde en un lugar de solidaridad y buena energía, anuncian los organizadores.
Se podrá participar en la actividad en diferentes modalidades: por un lado, la prueba "Aquaman" de natación 100×50 metros; la "Titan Aquatic", prueba combinada de natación más físico (20/30/50×50 metros); la "Spartan Aquatic", que también es combinada, de natación más físico (20/30/50×25 metros). Además habrá juegos para todos los participantes.
La inscripción/donativo mínimo 5 euros por persona, y se puede realizar con el ingreso en el número de cuenta del Club ES48 3059 0084 1227 6819 7127 indicando en el concepto: nombre y apellidos Evento solidario. Envía un e-mail a clubaquatico@gmail.com adjuntando el justificante, indicando los datos personales y la modalidad en la que cada uno desea participar.
La recaudación del evento irá destinada a la fundación que da soporte a los niños y familias que sufren cardiopatías congénitas.
