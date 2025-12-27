El mapa de la mortalidad en Avilés: de qué mueren los vecinos de la ciudad, a qué edad y cómo evolucionan las cifras (que retroceden a niveles prepandemia)

Brotes verdes en la demografía avilesina. Las cifras de natalidad hacen intuir un ligero repunte –incluso "boom", avanzan desde el ámbito sanitario– tras años en números rojos, mientras que la mortalidad en el municipio retrocede a la etapa prepandemia. El saldo vegetativo no es favorable pero podría considerarse menos negativo que en ejercicios precedentes. Esa estabilidad la da el ligero descenso en las defunciones (1.269 el pasado ejercicio, frente a las 1.365 de hace cinco años), según reflejan los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

En términos absolutos, Avilés representa aproximadamente entre el 9 % y el 10 % de las defunciones totales de Asturias cada año, con un claro pico de las cifras de mortalidad en 2020 durante la pandemia del covid (fallecieron 1.365 personas en el municipio y 14.550 en el conjunto de Asturias, según la estadística de Sadei), con un descenso posterior en 2021, cuando se registraron 1.266 muertes en Avilés. En 2019 eran 1.217 los fallecidos en Avilés.

Posteriormente, en 2022, llegó un ligero repunte, subiendo el registro de defunciones en Avilés a 1.373. Hubo, de nuevo, en 2023, una reducción (1.193, frente a los 13.012 fallecimientos del conjunto de Asturias) para finalizar la serie en el pasado ejercicio con un leve aumento: 1.269 fallecidos en el municipio y 13.109 en el conjunto de la región.

Las singularidades de la demografía avilesina

Los expertos atribuyen estas fluctuaciones a una mayor sensibilidad hacia factores coyunturales, desde pandemias como la del coronavirus, al mayor envejecimiento global que presenta la población local. El comportamiento reciente, el referido a 2023 y 2024, apunta, no obstante, a una estabilización de la mortalidad, aunque en niveles relativamente altos, agregan las mismas fuentes. E igual que en el resto de Asturias, en Avilés predominan las defunciones femeninas, especialmente en 2024 (660 mujeres frente a 609 hombres) siguiendo el patrón de un mayor envejecimiento femenino y una esperanza de vida más alta. Esto no significa que las mujeres tengan peor salud, sino todo lo contrario: suelen vivir más años y, por tanto, hay más mujeres en edades muy avanzadas.

Más allá del efecto puntual de la pandemia, los datos reflejan una realidad estructural: Avilés como municipio y Asturias en su conjunto es una de las comunidades más envejecidas del país, lo que explica que las cifras de mortalidad se mantengan relativamente altas incluso tras la normalización de la situación sanitaria.

En cuanto a las causas de mortalidad, son mayoritarias las de origen tumoral, ocupando las primeras posiciones las relacionadas con patologías de pulmón y colorrectal, siendo el primero , a menudo, el más letal en hombres, mientras que tanto el de pulmón como el colorrectal son muy relevantes en mujeres junto al de mama, destacando que el tabaquismo es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón y la detección temprana crucial para el de colon.

Causas de muerte

Con el envejecimiento poblacional se incrementa la incidencia del cáncer en general y la necesidad, por tanto, de atención médica. No obstante, en el conjunto de Asturias las dolencias cardiovasculares lideran la estadística de fallecimientos. Las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de muerte, con 92 el año pasado, mientras que el cáncer de bronquios y pulmón causó 756. Los tumores malignos son la principal causa en todas las edades, superando el 37% en el área sanitaria III, que se corresponde con la de Avilés. En la franja de 35 a 54 años acumula más fallecidos el cáncer de mama mientras en la de 55 a 74 años la principal causa de muerte es el de pulmón.

En términos generales, la mortalidad en Avilés está dominada por las enfermedades crónicas no transmisibles, con un patrón similar al del resto de la región, destacando esa carga del cáncer y las enfermedades de corazón y respiratorias. También se ha observado un aumento de ictus en personas por debajo de 65 años en esta zona.

En el conjunto de España son, por este orden, las enfermedades que causan más muertes: isquemias del corazón, los cánceres de bronquios y pulmón, las patologías de carácter cerebrovascular junto con la demencia.