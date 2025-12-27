Melodías de emoción para celebrar la Navidad en la comarca de Avilés
Soto del Barco y la villa avilesina organizan sendos conciertos llenos de magia y clásicos navideños
Marta Ortiz
La Navidad es sinónimo de buenos momentos, alegría y mucha felicidad. Y no hay nada mejor que acompañarlo con un poco de música en vivo.
La asociación cultural Ponentes e Intérpretes Musicales de Soto del Barco organizó ayer un concierto a dos órganos en la iglesia de San Pedro donde todos los asistentes pudieron compartir un momento mágico lleno de melodías llenas de emoción. El organista principal, Ramón Sobrino Cortizo, y el segundo organista, Ramón Sobrino Sánchez, unieron sus notas para seguir celebrando la Navidad y dejarse llevar por la música con el objetivo de compartir un momento único en un entorno tan singular como el templo local.
Además, en el recinto de La Exposición, en Avilés, una de sus carpas fue el escenario principal del concierto de la Banda de Música de la villa. Una tarde más, la ciudad se llenó de música en una cita abierta a toda la ciudadanía con un repertorio lleno de clásicos navideños y reconocidas melodías.
Entre otros temas, los asistentes pudieron maravillarse con temas tan conocidos como "Jingle bells rock", "The little drummer boy", "All I want for Christmas is you", "Mi burrito sabanero", "Silent night" e incluso la tradicional Marcha Radetzky, entre otras canciones.
