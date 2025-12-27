Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Megacontrato El Tallerón GijónVuelco migratorio en AsturiasPlan museos de OviedoBajas emisiones OviedoViviendas turísticas Gijón"Tardebuena" en Asturias
instagramlinkedin

Melodías de emoción para celebrar la Navidad en la comarca de Avilés

Soto del Barco y la villa avilesina organizan sendos conciertos llenos de magia y clásicos navideños

Un momento del concierto de la Banda de Música de Avilés. | C.S.B.

Un momento del concierto de la Banda de Música de Avilés. | C.S.B.

Marta Ortiz

Avilés

La Navidad es sinónimo de buenos momentos, alegría y mucha felicidad. Y no hay nada mejor que acompañarlo con un poco de música en vivo.

La asociación cultural Ponentes e Intérpretes Musicales de Soto del Barco organizó ayer un concierto a dos órganos en la iglesia de San Pedro donde todos los asistentes pudieron compartir un momento mágico lleno de melodías llenas de emoción. El organista principal, Ramón Sobrino Cortizo, y el segundo organista, Ramón Sobrino Sánchez, unieron sus notas para seguir celebrando la Navidad y dejarse llevar por la música con el objetivo de compartir un momento único en un entorno tan singular como el templo local.

Participantes en el recital de Soto del Barco. | L. MURIAS

Participantes en el recital de Soto del Barco. | L. MURIAS

Además, en el recinto de La Exposición, en Avilés, una de sus carpas fue el escenario principal del concierto de la Banda de Música de la villa. Una tarde más, la ciudad se llenó de música en una cita abierta a toda la ciudadanía con un repertorio lleno de clásicos navideños y reconocidas melodías.

Entre otros temas, los asistentes pudieron maravillarse con temas tan conocidos como "Jingle bells rock", "The little drummer boy", "All I want for Christmas is you", "Mi burrito sabanero", "Silent night" e incluso la tradicional Marcha Radetzky, entre otras canciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  2. El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
  3. La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
  4. Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
  5. Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
  6. Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
  7. En menos de 24 horas abre en Asturias la nueva pastelería de color de rosa que gana más adeptos: tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella, además de tartas, brownies, cookies...
  8. Luanco llora a Alma Suárez, de 10 años, víctima de una enfermedad rara: 'Deja una lección de amor que nunca se borrará

El mapa de la mortalidad en Avilés: de qué mueren los vecinos de la ciudad, a qué edad y cómo evolucionan las cifras (que retroceden a niveles prepandemia)

Melodías de emoción para celebrar la Navidad en la comarca de Avilés

Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: "En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario"

Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: "En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario"

El comercio avilesino fía a la campaña de Reyes el vuelco a una Navidad "floja": las tiendas de barrio son la última opción para salvar regalos de última hora

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies critica el plan del parque playa de Verdicio por obviar la mitad del proyecto original (y alerta sobre los aparcamientos)

Rodríguez Serrano (PP) cuestiona el rumbo de Avilés ante la propuesta de desarrollo del Puerto en Baterías: "Suena a improvisación"

La gala del deporte de Corvera será a finales del próximo enero

El Cartero Real recogerá cartas para Sus Maestades en el Carbayedo

Tracking Pixel Contents