Rodríguez Serrano (PP) cuestiona el rumbo de Avilés ante la propuesta de desarrollo del Puerto en Baterías: "Suena a improvisación"

"Falta arranque en proyectos en Avilés, y los que hay los veo poco realizables". La presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez Serrano, se mostró así de rotunda este viernes en la celebración del brindis navideño del partido, en el que estuvo acompañada por los integrantes de la junta local, el presidente de Nuevas Generaciones, Sergio Fernández; la portavoz del grupo municipal y diputada nacional, Esther Llamazares; la eurodiputada Susana Solís y la diputada en la Junta General del Principado, Susana Arias, además de la mayoría de los concejales del grupo municipal.

A juicio de Rodríguez Serrano , el gobierno local y Avilés como ciudad está inmersa en "una especie de estancamiento", por ello, mostró el que es su principal deseo para 2026: que se puedan llevar a cabo proyectos como el de Baterías, que calificó como una iniciativa "estratégica" que trasciende del ámbito local para alcanzar relevancia "nacional". Sobre la propuesta de que la Autoridad Portuaria de Avilés se haga con ese suelo para desarrollar allí nuevos proyectos relacionados con su actividad, la presidenta local del PP quiso aclarar que no lo ve mal "pero sí que nos hace cuestionarnos qué rumbo y qué proyecto de ciudad se quiere con ello, porque suena un poco a improvisación", señaló respecto al hecho de que quien asuma ahora ese desarrollo sea el Puerto y no la empresa pública estatal Sepides, que estaba al frente de la operación para la futura comercialización del suelo.

La idea, abundó Rodríguez Serrano, como objetivo del partido para el nuevo año es que "haya proyectos ilusionantes para la ciudad, realizables y compromiso y responsabilidad para construir ciudad entre todos".

A nivel de partido, el PP de Avilés afronta 2026 con el horizonte de las elecciones autonómicas y municipales del ejercicio posterior y, para ello, dijo "hay que seguir trabajando en la unidad de partido, en proyectar mensajes positivos para la ciudad y tratando temas que preocupan a los avilesinos y a los asturianos y, sin parar de construir y de trabajar", concluyó diciendo.