Adiós a González Cañal, "buen profesional y mejor persona"
"Era encantador", recordaban los allegados del fundador de Astel, que disfrutó su jubilación en la tertulia de amigos en Casa Alvarín
Lne
"Una persona encantadora", "buen profesional y mejor persona", "buen amigo"... Estos eran los calificativos con los que este domingo recordaban, a las puertas del tanatorio de Avilés, a José Ramón González Cañal, que falleció el sábado a los 81 años. Fue el fundador de la agencia de publicidad Astel a mediados de los años setenta y uno de los pioneros de la radio en Avilés.
Natural de Manzaneda (Oviedo) llegó a la villa de la mano de Don Dídimo en aquellos tiempos en los nacía Radio Popular, germen de la Cadena Cope de Avilés. González Cañal descubrió ahí el mundo de la publicidad –formó parte de la agencia Jocasva hasta fundar Astel– del que no se desligó hasta su jubilación.
González Cañal finalizó su etapa en activo en 2001, unos meses después de haber recibido un trasplante de corazón, que le convirtió en uno de los pioneros en Asturias. Ya jubilado, era un habitual de la tertulia de amigos en Casa Alvarín, donde se juntaban "para charlar y tomar un vino" y con quienes recorrió Asturias para degustar pote asturiano en sus diferentes formas de preparación.
Su familia y sus allegados le despidieronen una ceremonia en la sala multiconfesional del tanatorio de Avilés.
