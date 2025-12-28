Avilés cocina una dulce Navidad para los más pequeños (y la chef Pipa dio la receta)

Las manualidades y los talleres creativos están siendo uno de los mayores reclamos entre los más pequeños en Avilés. La Chef Pipa regresó a la ciudad para cocinar unos postres navideños junto a los más pequeños.

Una gran cola se formó antes de empezar el taller en una de las carpas instaladas en La Exposición, donde los participantes esperaban ansiosos por conocer qué postre iban a cocinar. Nacho Martínez esperaba poder hacer galletas para "compartir con mamá y con papá". Y es que con tan solo 7 años ya tiene claro que "de mayor quiero ser cocinero", explicó con alegría.

La escenografía de la Chef Pipa junto a su ayudante durante el taller. | MARA VILLAMUZA

En verano la Chef Pipa también cocinó en Avilés y Alberto Britos no se quiso perder la oportunidad de volver a "compartir los fogones" con ella. Britos aseguró que le gusta mucho ver en la televisión "Masterchef" y de vez en cuando cocinar en su propia casa. Alonso Berdasco esperaba con ilusión poder decorar su postre para después "comerlos y compartirlos".

A pesar de que la actividad requería previa inscripción, algunas familias acudieron a la carpa a probar suerte e intentar entrar a cocinar con la Chef Pipa. Durante alrededor de 90 minutos, todos se convirtieron en verdaderos cocineros y prepararon unas magdalenas con arándanos. Mientras tanto, pudieron disfrutar del show de la marioneta y los chefs que guiarían a los pequeños en la elaboración del postre navideño.

Los padres de los niños participantes mostraron la ilusión de ver a sus hijos disfrutar de una actividad que "que aporta creatividad y que ayuda a que socialicen con otros niños de su edad", afirmó la madre de dos de las niñas participantes, Sara Sabín.