Avilés sumará 350 nuevos pisos en el Alto del Vidriero

El Ayuntamiento de Avilés pondrá en marcha, en 2026, el procedimiento para urbanizar el ámbito 'Alto del Vidriero'. El objetivo es recuperar un espacio de interés para ciudad cuyo desarrollo lleva más de una década de retraso debido al incumplimiento continuado de sus propietarios y la Junta de Compensación.

El planeamiento aprobado en 2008 preveía la transformación de esta zona en un espacio urbano con viario, zonas verdes y equipamientos públicos. Pero la Junta de Compensación ha permanecido inactiva durante más de diez años, sin realizar ninguna actuación urbanística desde 2015. Además, una parte del suelo es propiedad de una entidad financiera que no ha mostrado interés en promover y llevar a cabo la urbanización del espacio, lo que bloquea la realización de las obras.

La del Alto del Vidriero es una actuación de interés público que permitirá recuperar un área en la que se podrán construir 350 viviendas, y crear zonas verdes, calles y equipamientos públicos. Se desbloquea así un desarrollo urbanístico sin necesidad de modificar el planeamiento y cuyo coste no repercutirá en el Ayuntamiento.

Para ello, el Consistorio ha llevado a cabo un estudio sobre los suelos urbanos no consolidados para evaluar su viabilidad y ha encargado un informe jurídico específico para determinar la forma más ágil y segura para desbloquear esta situación. Este informe refleja que la opción más eficaz es declarar el incumplimiento, extinguir la Junta y asumir la ejecución sustitutoria, repercutiendo íntegramente los costes a los titulares privados, tal y como establece la ley.

Durante el primer semestre de 2026 se actualizará la información registral para verificar a los titulares y las cargas hipotecarias. Se llevará a cabo la apertura del expediente de incumplimiento y trámite de audiencia y la declaración formal de incumplimiento y extinción de la Junta de Compensación. Y ya en el segundo semestre se procederá a la puesta en marcha de la licitación para redactar el proyecto de urbanización. En 2027 se dará a conocer el proyecto de urbanización y, una vez aprobado, se procederá a su licitación. Durante el segundo semestre de 2027 se iniciarán de las obras de urbanización. Este procedimiento, explican desde el gobierno local, es una ejecución sustitutoria, no de expropiación. Y los costes se repercutirán, íntegramente a los propietarios en función de la afección real inscrita en el Registro de la Propiedad. En caso de impago, se aplicará la vía de apremio, incluyendo embargo y enajenación forzosa de las parcelas afectadas. n

Próximos pasos

