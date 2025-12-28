Brazadas por una buena causa en Avilés: así fue el torneo solidario en la complejo de la Magdalena

Como ya es habitual desde hace alrededor de 10 años, el Club Natación Master Aquático celebró su evento solidario de Navidad "Brazadas solidarias" en el complejo deportivo La Magdalena, en Avilés. Varios de los nadadores del club se reunieron en la piscina con el objetivo de "pasar un buen rato y, a la vez, visibilizar este tipo de enfermedades", comentó uno de los nadadores del club y participantes de la prueba, Olayu González.

El evento benéfico se realizó a favor de tres fundaciones: Stop Ceguera, Menudos Corazones y APACI. "Este año nos toca de una manera muy especial porque somos amigos de algunos de los miembros de las asociaciones", explicó la presidenta del club y organizadora del evento, Ángela Díaz. Además, contó con la colaboración de la Hermandad de la Santa Cruz y del Ayuntamiento de Avilés.

El presidente de la fundación Stop Ceguera, Jorge Lorenzo, es médico oftalmólogo y, además, nadador habitual de este conjunto: "Recibir donaciones de un evento solidario de un evento como este significa mucho, pues nosotros podemos realizar una operación a un ciego en África con tan solo 15 euros", explicó el profesional. Por eso, es muy importante dar ese pequeño paso y que "la gente se apunte, pues muchos nos llegamos a olvidar de hacer algo por ellos", aseguró uno de los nadadores, Emilio Ribera.

Alrededor de 30 personas pertenecientes al club saltaron a la piscina a hacer unas cuantas "brazadas solidarias". La inscripción fue de 5 euros por persona y todo lo recaudado se destinó a apoyar a las tres asociaciones colaboradoras.

Además, para todos los que no pudieron acudir al evento se abrió un donativo especial llamado "Calle 0", para que nadie se quedara sin aportar "su grano de arena", según explicó Ángela Díaz. "Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar con las entidades que más lo necesiten. Cualquiera nos puede llamar y nosotros nos movilizaremos lo que sea para poder ayudar", aseguró la presidenta del club.

Los participantes pasaron una tarde llena de actividades acuáticas para todas las edades: "Hay distintas distancias, 50 y 25 metros y en diferentes series, dependiendo del nivel del nadador", explicó Ángela Díaz. Además, los más pequeños también contaron con un momento de diversión con juegos en la piscina pequeña preparados para ellos

En total se han recaudado más de 700 euros. El 50% de la suma se destinará a la fundación STOP Ceguera y el restante se repartirá entre la fundación Menudos Corazones y APACI.