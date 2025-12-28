¿Con qué cargan los camellos de los Reyes Magos los avilesinos? Las preferencias de los vecinos de la ciudad para los regalos del 6 de enero

Como último domingo del año, hoy los comercios abren para que la gente pueda ultimar sus compras navideñas. Sin embargo, en Avilés muchas de ellas se quedan con las persianas bajadas. Algunas personas consideran que esto se debe a que "los ciudadanos saben que apenas hay tiendas donde comprar aquí y a entonces no les merece la pena abrir", según explicaron Andrea Velasco e Irene García.

Al caminar por la calle la Cámara, tan solo se pueden ver abiertas las tiendas de grandes marcas y algún que otro comercio local como la librería Barco de Papel. Y aunque varias personas se pasearan por allí, pocas llevaban una bolsa de compra de cualquiera de los establecimientos.

En estas fechas buscar regalos que puedan ser útiles y detalles para los más cercanos puede ser difícil por falta de tiempo. Por eso, muchos de los avilesinos recurren a las opciones menos complicadas como puede ser la ropa y el calzado e incluso tecnología como regalo y así "tener la seguridad de acertar".

Falta "chispa" en el comercio avilesino

Son varios los que optan por comprar sus regalos a través de Internet "porque no tengo tiempo" o "por evitar a la gente", según comentó Irma Soto, quien aseguró que hay "mucha" en la calle. Otras personas prefieren ir directamente a los grandes centros comerciales de Asturias como Parque Principado o Parque Astur "por comodidad", explicó Vanessa Sánchez, pues todo se encuentra condensado en un mismo sitio y no hace falta moverse mucho para encontrar lo que buscas.

Además, muchos de los avilesinos optan por hacer sus compras en estos centros comerciales porque allí sí pueden encontrar "más comercios", aseguró Asier Figueira. También explicó que "allí hay muchas tiendas que me gustan que en Avilés ya no están, como Zara". Andrea Velasco e Irene García también mencionaron la desaparición de Inditex de la ciudad, pues "desde que cerró Zara, ya no hay nada", en cuanto a comercios de ropa.

Irma Soto destacó que, desde que cerró Inditex, en Avilés solo quedan "perfumerías y tiendas más tipo Shein", con poca variedad. Y es que por eso mismo y porque muchas de las tiendas se encontraban cerradas, cambió su ruta de compras hacia Gijón para así encontrar una mayor variedad de comercios y productos.

Vanessa Sánchez se refirió a la "falta de fomentación" hacia los consumidores para comprar en el comercio local e incluso en cualquier tienda en Avilés: "Falta aparcamiento que sea más barato, que no sea un parking, que todo esté más junto en las calles comerciales y que no haya tantos bancos y cosas de esas", argumentó.

Las ventajas de comprar en Avilés

Por otro lado, Jessica González, aprovecha sus paseos por el centro de la ciudad para hacer sus compras navideñas: "Hay tiendas que me gustan bastante y siempre encuentro lo que necesito", explicó. Ella destaca que una gran ventaja que tiene poder comprar en los comercios de Avilés es asegurarse de que "lleguen a tiempo las cosas" y tener las cosas "más a mano".

González no cree que haya mucha diferencia entre hacer las compras en el centro comercial y en el centro comercial más allá de que "haya más tiendas y no te tengas que desplazar tanto". Ella está convencida de que "lo que hay aquí está bien", aunque nunca viene mal que pueda haber más comercios en la ciudad. "No estoy acostumbrada a que las tiendas abran los domingos", dice, así que "por un día no creo que pase nada porque no abran", finalizó.