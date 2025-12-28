Despedida de Amigos del Cava en la Sidrería Yumay

Las despedidas se suceden en los últimos días en la sidrería Yumay, que echará el cierre, tras cincuenta años de actividad, el próximo día 31. Por tal motivo, la Asociación Amigos del Cava quiso ayer celebrar una comida de despedida junto al anfitrión, Justo García, que aparece en la imagen, en primer término, a la derecha, brindando con Juan Carnicero. Comieron un menú a base de crema de marisco, bacalao con salsa de Gamonéu y entrecot de ternera roxa asturiana.