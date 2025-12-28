Los ecologistas alertan de la acumulación de óxidos de nitrógeno en Avilés

La Coordinadora Ecologista ha advertido de la "regular" calidad del aire en Avilés debido a la presencia de óxidos de nitrógeno en forma NO2, registrados en la zona de Llaranes, donde se alcanzó un pico de 116 microgramos por metro cúbico de este contaminante, cuando la OMS recomienda no superar el límite de 25 de media diaria, ni una media anual de 10.

Igualmente, el colectivo ecologista recordó que en la comarca, la estación de Trasona (Corvera) registra "muy malos datos" para este contaminante, con una media anual de 20,1 y 86 días en los que se superó el valor límite diario recomendado por la OMS en 2024.

"La omisión de responsabilidades ante este problema de salud pública y la falta de protocolo de actuación es injustificable", lamentan.