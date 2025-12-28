El grupo parlamentario del PP enmienda las cuentas regionales y reclama1,3 millones más para el concejo de Castrillón
Los populares reclaman una partida de 445.000 euros para el centro de salud, mejoras en dos colegios y una senda y reparar el vial de La Plata
I. García
El PP ha presentado una serie de enmiendas al proyecto del presupuesto regional previsto para 2026 porque entiende que Castrillón "ha sido absolutamente maltratado por el Gobierno regional" al recibir poco más de 600.000 euros. "Esa cifra nos sitúa a la cola de los concejos en inversión por habitante siendo además el séptimo concejo de Asturias en población", apuntó el alcalde, Eloy Alonso. Las enmiendas presentadas por el PP "representan el mínimo a destinar al concejo" y sumarían, de llevarse a efecto, 1,3 millones más.
Alonso detalló que el dinero previsto en las cuentas regionales para Castrillón "va algo más de medio millón de euros al saneamiento de la zona sur del concejo que ya debería estar acabado hace años, algo más de setenta mil euros para la escuela de 0 a 3 de Salinas y unos escandalosos 5.000 euros para el centro de salud".
Por ello, las enmiendas presentadas por el PP pretenden corregir esta situación. Así los populares plantean que el centro de salud debería recibir 445.000 euros con el fin de completarse en el ejercicio 2027. "Para la mejora de los edificios de los colegios públicos debería haber otra partida, para el de Campiello 203.800 euros, sobre todo, para el cambio de ventanas y para el de Salinas, 77.500 euros", señala el Alcalde, que entiende además que las cuentas regionales deberían hacer frente a otros dos planes "largamente demandados para su ejecución plurianual": la construcción de una senda peatonal por La Plata para la seguridad de vecinos y peregrinos con 334.000 euros y la mejora de la carretera de La Plata con otros 325.000 euros.
"Las inversiones superarían algo los 2 millones de euros, aún muy por debajo todavía de la media de inversión regional por habitante y de la de los concejos de la comarca. Esperemos que el PSOE e IU apoyen estas medidas más que razonables", concluyó.
