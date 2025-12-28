El monolito a Guillermo Ballina en Salinas (Castrillón) amanece con pintadas de exaltación al franquismo

IU de Castrillón ha condenado este domingo las pintadas vandálicas en el monolito en memoria de Guillermo Ballina, ubicado en Salinas. "La memoria de Guillermo Ballina no será borrada por quienes solo saben expresarse desde el odio y la intolerancia. Frente a la vandalización, más memoria; frente al odio, más democracia", ha asegurado la edil Mar González, quien agradeció la rápida intervención del Ayuntamiento para eliminar las pintadas donde podía leerse: "Franco, Franco, Franco" y "Rojos no".

"Desde Izquierda Unida de Castrillón queremos manifestar nuestra más rotunda condena ante las pintadas aparecidas en el monolito dedicado a la memoria de Guillermo Ballina, un elemento concebido para el recuerdo, el respeto y el reconocimiento público", aseguraron sobre una acción vandálica que "no solo suponen un ataque al patrimonio y al espacio público, sino que constituyen una falta de respeto a la memoria de una persona que, más allá de su ideología política, fue un referente moral y social".

Un detalle de las pintadas / IU Castrillón

Guillermo Ballina dedicó su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores, al compromiso con la justicia social, al diálogo y a la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social. Fue concejal del Ayuntamiento de Castrillón y dirigente del partido comunista, IU y CC OO.

Medidas de prevención

"Quienes hoy ensucian su memoria con pintadas de odio y símbolos excluyentes demuestran una profunda falta de valores democráticos y de respeto por la convivencia", aseguraron desde las filas de IU, al tiempo que recordaron que el monolito que lleva el nombre de Guillermo Ballina representa exactamente lo contrario: "la lucha pacífica, la solidaridad, el compromiso colectivo y la dignidad en la acción sindical y política".

Por este motivo, desde la organización exigen la adopción de las medidas necesarias para proteger este elemento de nuevos actos vandálicos. Asimismo, realizaron un llamamiento a la ciudadanía "para defender la memoria democrática, el respeto a quienes lucharon por los derechos de todos y todas y la convivencia en nuestros espacios comunes".