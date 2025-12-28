Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés: "El Puerto no tiene interés especulativo en Baterías, somos un aliado solvente y fiable"

El Puerto de Avilés afronta la que será su próxima gran transformación con la adquisición de los suelos de Baterías de coque para atender en esos espacios las necesidades de una mayor superficie logística en la ciudad. El presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, que esta pasada Nochebuena cumplía 68 años, analiza en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA los objetivos de esa operación: "No es especulación", dice al tiempo que hace repaso a otros grandes proyectos en los muelles avilesinos.

-Fin de año y toca hacer balance, ¿cómo se ha portado este 2025 con el Puerto de Avilés?

-Alcanzaremos los 4,7 millones de toneladas movidas y en cuanto a volumen de negocio andaremos en torno a los 17 millones de euros, que es el objetivo planteado. Centrándonos en el tema de tráficos tenemos una característica que tiene una parte buena y otra mala. La buena es que somos un puerto vinculado a las industrias asentadas en la región y tenemos una situación bastante estable, sin excesivos sobresaltos. Eso tiene el inconveniente de poca diversidad pero es el escenario que queremos cambiar.

-¿Y a nivel de inversiones?

-El nivel de ejecución presupuestaria es alto, cerraremos el año por encima del 80% de ejecución y, además, con actuaciones muy significativas como por ejemplo el relleno de los muelles de Valliniello y Arcelor, las actuaciones que se han hecho en la parte más vieja de nuestros muelles, en Raíces, y todo lo que tiene que ver con recogidas de pluviales, además del esfuerzo en digitalización y en sostenibilidad y eficiencia energética.

-¿Qué demanda hay para los nuevos espacios entre los muelles de Arcelor y Valliniello?

-Ya hay demanda de empresas instaladas aquí para destinar allí instalaciones, y en una zona próxima estamos haciendo una inversión para acondicionar un espacio que era portuario pero que estaba totalmente baldío y que, sin embargo, puede ser base de soporte para nuevos proyectos industriales importantísimos por parte de un cliente, un operador en el puerto y una empresa de la zona. Lo que se está demostrando es que a medida que va desarrollando suelo, se va generando necesidad de ocupación y las propias empresas van planteando nuevas ambiciones. Es una constante los últimos años. El tener oferta incentiva a las empresas a presentar iniciativas porque ven que tenemos capacidad de respuesta y ese es uno de nuestros hitos en los últimos años.

-¿Diría que la compra de todo el suelo de Baterías es el mayor hito de su gestión?

-Lo que estamos viendo es que si ofertamos servicios, calidad en la atención a las necesidades de nuestros clientes, instalaciones y suelo, el puerto gana en eficiencia, en calidad del servicio, innovación, y tenemos futuro. Y si una de nuestras características era la estabilidad en los tráficos, ante eso tenemos dos posibles propuestas: o seguimos instalados ahí, o podemos tener otra actitud. Si queremos ser proactivos y protagonistas de un cambio y que el Puerto mayor capacidad en el futuro, que es el debate en el que estamos ahora, no nos conformamos con lo que tenemos y queremos realizar una apuesta para reforzar la actividad económica e industrial, empresarial en el entorno.

-¿Y cree que ese cambio puede venir precisamente por Baterías?

Siempre se dice que en el entorno de Avilés hay un ecosistema innovador que se ha ido generando en los últimos años. El puerto quiere ser también un agente central y dinamizador de esa innovación. Para que no venga un vendaval y nos lleve, tenemos que ser proactivos y tratar de desarrollar más toda la industria del entorno como agente dinamizador de la economía local y regional.

-Como agente dinamizador de la economía local, ¿qué esperan de los suelos de Baterías?

-Donde está el PEPA, actualmente puede haber más de 3.000 personas trabajando y vinculadas al sector industrial, más de 2.000. Gran parte de esas empresas y de esa actividad económica y de empleo no sería posible sin el muelle de la margen derecha. No sé si es mejor o peor, pero sería otra cosa. Baterías ofrece la posibilidad de atraer nuevos proyectos empresariales e industriales y de consolidar y amplificar los ya existentes. Lo que el puerto coloca en el mercado se coloca en el mundo con mayor capacidad de atraer inversiones y de atraer tráfico.

-¿Qué representará el plan estratégico del Puerto para los próximos diez años?

-El puerto ha hecho cosas muy importantes en los últimos años, porque hace 25 se hizo toda la modificación del muelle de Raíces, se mejoró mucho toda la dársena de San Juan, y se hizo la lonja nueva. Luego hubo otro salto cualitativo hace unos 20 años, que es toda la margen derecha, el muelle de Vallinello. Dentro de ese proceso, lo que hemos hecho en los últimos 3 o 4 años ha sido aprovechar al máximo las instalaciones que teníamos. Ahí estamos hablando del convenio de Acciona y el relleno de esos espacios. Pero el gran salto para el futuro en cuanto a espacios va a ser Baterías, acompañado de un planteamiento de puerto inteligente, atendiendo los temas medioambientales, y de eficiencia energética.

-Cuando deciden convertirse en agente comercializador del suelo de Baterías, ¿estaban insatisfechos con la gestión que estaba haciendo Sepides, un órgano estatal al frente de esos terrenos para convertirlos en ecoparque?

-Nosotros no analizamos en términos de gestión. En el plan de expansión de 2022 ya se planteaba dentro de la estrategia de crecimiento del puerto la de Baterías, pero no lo quisimos tocar. Llegué a tener conversaciones con Sepides, pero no lo abordamos porque nos parecía que se nos podía atragantar. Entonces hicimos lo que era más urgente, que es el convenio con Acciona, que llevó su tiempo , y el relleno de los muelles, que es una obra más de ingeniería que de gestión. Y llegados a este momento, la cuestión es, ¿hay algo en Baterías? No, nada.

Rodríguez Vega ante una infografía del Puerto. / Miki López

-¿Les consta que ninguna de las manifestaciones de interés que llegaron por esos terrenos nunca se sustanció?

-Si desde la iniciativa privada hubiese algo nosotros no estaríamos pensando en esto, porque los terrenos estarían ocupados. Y no están ocupados, por la circunstancia que sea. Nosotros podemos dar garantía de que el desarrollo de ese suelo en cuestión de unos pocos años, tampoco inmediatamente, va a estar cubierto por nuevas actividades empresariales. Ponemos el ejemplo del muelle de la margen derecha que cuando se diseñó se planteó para mover graneles, que era lo que en aquel momento tenía el puerto. Y hoy, quitando algo de Fertiberia, todo lo demás es mercancía general y estamos apoyando proyectos industriales de mucha potencia en la comarca. A lo mejor se puede dar un problema terminológico que da la sensación de que el Puerto utiliza los espacios para almacenar tubos o carbón. Pues no. Todas las empresas de la margen derecha que están en el PEPA pero que pueden estar en polígonos como el que ahora queremos desarrollar, como Windar, Asturfeito o Idesa, necesitan vivir con un puerto próximo para sus iniciativas.

-¿Entiende las críticas acerca de lo que costó sacar el acuerdo con Sepides para desarrollar los terrenos de Baterías, y que sea ahora el Puerto quien se pone al frente?

-Estos proyectos son siempre lentos. Y tenemos muchos ejemplos en Asturias. A todos nos gustaría que fuesen mucho más rápidos, pero generar condiciones para nuevos proyectos empresariales no siempre es fácil. La ventaja que aporta la Autoridad Portuaria es la proximidad al espacio y nuestro interés en crecer y en romper el esquema en cuanto a tráficos. Lo que ocurrió antes no lo juzgo y tampoco sé. En el suelo de Baterías se acabó el achatarramiento hace cuatro días. Hay que hacer todavía las obras de saneamiento y la urbanización. Es decir, son procesos que, los haga el Puerto o Sepides, hay que completarlos igual. Nosotros podemos aportar un interés inmediato en ser agentes activos al servicio de la atracción de nuevas empresas. Y eso no lo aporta nadie en mejores condiciones que el puerto.

-Ni la oposición ni la Cámara de Comercio están convencidos de que la operación de compra del suelo de Baterías por parte de la Autoridad Portuaria sea tan favorable como usted la presenta. ¿Corre peligro de que veamos una nueva Zalia en Avilés?

-Bueno, creo que hay que explicarlo. Puedo entender que en una primera aproximación se interprete que es un suelo logístico sin ningún valor añadido más, pero es un problema de terminología que tendremos que aclarar. Estamos hablando de suelo portuario. Lo logístico es que en torno al puerto hay actividades de transporte ferroviario, terrestre, marítimo y hay muchas empresas que necesitan esa proximidad porque en la logística les va en la vida. Y luego los temores respecto a que sea una Zalia o no, solo puedo decir que nada en los desarrollos de industria de este tipo es inmediato. ¿Alguien puede decir que el puerto tiene ya empresas para ocupar los 300.000 metros cuadrados de Baterías? No, claro que no.

«Acompañaremos a Windar hasta dónde sea necesario para que salga su proyecto en las naves de Alcoa»

-¿Y cuándo lo tendrá?

-El puerto hasta ahora no ha vendido ni ha ofertado ese espacio, pero cuando empiece a percibirse que es un lugar atractivo para cualquier empresa con interés logístico, portuario y actividad marítima, la cosa va a cambiar. Y luego tiene una ventaja, que no hay muchos polígonos industriales en Asturias cuyo elemento competitivo mayor sea precisamente la proximidad a un puerto, que aquí es inmediata y puede facilitar la comunicación viaria y ferroviaria . En términos logísticos es una gran oportunidad.

-Dígame más ventajas.

-Tenemos capacidad para invertir y transformar. Y al ser un organismo público, estamos en condiciones de soportar esa inversión en momentos de despegue económico, o cuando la situación económica no es tan maravillosa. Resulta fundamental defender el papel del sector público a la hora de tener este tipo de actuaciones que muchas veces se critican. No tenemos un interés especulativo en ese suelo. El puerto de Avilés no va a ganar dinero, va a poner el suelo al servicio de la actividad económica. Lógicamente estamos expresando una voluntad, pero hay todavía mucho recorrido: jurídico, económico, financiero, urbanístico que estamos empezando a analizar.

-¿Qué reacción espera de los miembros del consejo de la Autoridad Portuaria?

-No he trasladado aún esta propuesta al Consejo porque llevar ese tema quiere decir que está todo ordenado. Cuando seamos capaces de ordenarlo, habrá una propuesta firme. Ahora estamos en la fase de elaboración, hablando con Sepides.

-¿Qué plazos manejan?

-Yo me planteo como objetivo que en el primer trimestre de 2026 tiene que estar ya definido políticamente, acordado en el Consejo y luego ya viene toda la tramitación. Y no es que el plazo sea infinito. Somos ambiciosos en el objetivo y en el tiempo de concretarlo. Ahora mismo hay también sintonía por la posición del gobierno local, que recibe la propuesta del Puerto bien.

"No estamos planteando barbaridades ni cosas abstractas en Baterías, e insisto mucho, la ventaja del puerto en esto es que podemos hacer la inversión, podemos sostenerla en el tiempo y podemos impulsar su comercialización"

-¿Teme que en el escenario electoral de 2027, y ante un posible cambio de gobierno, se tumben los planes para Baterías?

-Yo creo que vamos a ser capaces de que este objetivo sea un interés municipal e incluso supramunicipal, y cuando lo definamos con más concreción, pueda estar libre de debates. Tengo la absoluta certeza de que si somos capaces de explicar correctamente el interés no solamente portuario, sino el interés que eso tiene para la ciudad y para el empleo en la región, ya no digo ni siquiera en la comarca, creo que esta propuesta, una vez que la formulemos y que lleguemos a un acuerdo con Sepides, será irreversible. Lo único que hay que hacer es gestionarla y darle todo el impulso que se merece. Es muy razonable desde el punto de vista urbanístico, político, empresarial y económico. No estamos planteando barbaridades ni cosas abstractas, e insisto mucho, la ventaja del puerto en esto es que podemos hacer la inversión, podemos sostenerla en el tiempo y podemos impulsar su comercialización, por lo tanto, somos un aliado solvente y fiable.

-¿Qué receptividad ha habido en las primeras conversaciones con Sepides?

-Creo que entienden perfectamente la propuesta, comprenden su valor estratégico desde el punto de vista portuario, y como dije hace años ya me plantearon comprar suelo ahí, por tanto, bien .

-Trump ha cancelado grandes proyectos de eólica marina que afectan a la industria instalada en el entorno del Puerto. ¿Cómo están viviendo la zozobra en torno a los planes de Windar?

-No deja de ser un freno a los proyectos de inversión que estaban previstos [en las naves de Alcoa]. Pero estamos en condiciones de apoyar el proyecto de la nueva fábrica de Windar en Avilés hasta dónde y como sea necesario. El Puerto es un aliado en esta estrategia, nos interesa para desarrollar la actividad económica y les acompañaremos, porque para nosotros es fundamental impulsar esa actividad y que crezca. Como sector público tenemos capacidad para estar a las duras y a las maduras y si ahora vienen duras podremos aguantar para apoyar a la empresa.

-Se anunció este año la inversión de Fertinagro. ¿cuál sería su deseo como presidente para otra próxima inversión?

-Todo el sector agroalimentario y abonos es un sector de posible crecimiento en la medida que tengamos oferta disponible de suelo. Algunos incluso han venido a solicitar espacios para temas energéticos. Y todo lo relacionado con hidrógeno o amoníaco son campos para el futuro donde el puerto puede estar en disposición de ofrecer, si tenemos algo. El sector siderometalúrgico va a seguir creciendo, aunque tiene sus momentos coyunturales. Y en la eólica marina, donde ya somos una referencia como puerto en el Norte de España, tenemos que seguir dándole respuesta porque puede haber más necesidades. El sector de la náutica deportiva puede crecer de cara al futuro y no es ninguna tontería. Y luego está el sector pesquero, que para nosotros sigue siendo importantísimo por lo que genera de actividad económica. Y queremos seguir siendo referente y potencia en ello.

"La Ronda Norte la dejo en manos del Ministerio y del Principado. No parece que esté avanzando"

-Se les considera ‘hub’ de las energías verdes en el Principado, por los proyectos que aglutinan, ¿qué otros objetivos se marcan para la próxima década?

-Lo que tiene de bueno el plan estratégico es que nos ha permitido reflexionar en cómo ser sostenibles, competitivos, con una gobernanza acorde a los nuevos tiempos. Y todo, con responsables concretos de cada medida.

-El dragado sigue siendo una de las limitaciones del puerto…

-Sí, es algo a superar permanentemente. Estamos tramitando ya otra autorización y creo que algunos de los inconvenientes de la anterior Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se verán superados en esta, y podremos anunciar algo de cara al próximo año sobre descontaminación de material de dragado para aprovechar y verter una parte de ellos de nuevo al medio marino. También tenemos garantizadas zonas de depósito en El Estrellín y todo eso tenemos que gestionarlo sabiendo que es una limitación, pero que no nos va a impedir mantener la actividad normal aunque implica un gasto.

-¿Se verán más cruceros en 2026?

-Va a ser un buen año de cruceros. Hay tres confirmados y es bueno por la imagen agradable que transmite aunque no es una línea fundamental pero sí está muy orientada a mantener las relaciones puerto-ciudad, igual que todo lo que tiene que ver con la economía azul.

-¿Cómo avanza el estudio con el Puerto de Gijón sobre la repercusión de los puertos asturianos a la economía asturiana?

-Estamos preparando un acuerdo con Puertos del Estado y Sadei para introducir en las tablas de estudio de la economía asturiana nuestra aportación.

-¿Da por perdido el proyecto de la Ronda Norte?

-Eso lo dejo en manos del Ministerio y del Principado. No parece que esté avanzando. El nivel de inversión es muy grande aunque se hayan planteado soluciones.