El show de "Las guerreras K-pop" en la comarca avilesina: un tributo musical para disfrutar en familia este enero

El tributo musical de "Las guerreras K-pop" llega por primera vez a la comarca avilesina el próximo 12 de enero a los cines Odeón del centro comercial Parque Astur.

Pequeños y no tan pequeños podrán disfrutar uno de los grandes tributos a al mayor fenómeno musical del momento. El show dará comienzo a las 18.00 horas y las entradas ya están disponibles a en Internet por 23 euros.

Los asistentes podrán escuchar en vivo las canciones que han destacado este año junto a la actuación e interpretación de varios actores sobre el escenario. Además, cuentan con una escenografía y un vestuario muy fiel al orginal. Incluso parece que Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys han cobrado vida.

Más allá de la música, la película de "Las guerreras K-pop" cuenta una historia de superación, amistad y amor digna de admirar que también se representará en este tributo especial de Producciones Gau.