Estos son los ganadores del concurso de adornos navideños en Soto del Barco: los premios, muy repartidos por todo el concejo

El jurado ya ha dictado sentencia sobre quién se lleva los premios del concurso de adornos navideños en Soto del Barco. Y los galardonados están muy repartidos por todo el concejo.

En espacios públicos han ganado los vecinos de La Ferrería, que se embolsan 300 euros, con su parque transformado en una pista de patinaje.

En fachadas adornadas el premio (de 300 euros) ha ido para San Juan de la Arena: una vivienda que montó un árbol de Navidad y el resto de decoración exterior con palos recogidos por la playa, todo trenzado con luces.

Vivienda en La Arena decorada con palos de la playa. / Ayuntamiento de Soto del Barco

El premio al balcón también fue para La Arena, para un montaje iluminado. El galardón es de 150 euros.

Balcón iluminado en San Juan de la Arena. / Ayuntamiento de Soto del Barco

Los apartamentos rurales La Quintana, de El Castillo, se llevaron el premio a los establecimientos (200 euros) con su decoración de luces y un carro del país en el que instalaron un nacimiento.

Apartamentos La Quintana, en El Castillo. / Ayuntamiento de Soto del Barco

Y en originalidad el premio de 150 euros acabó en Ponte, donde los vecinos recrearon con figuras por todo el pueblo oficios antiguos como madreñero, afilador, ferrador...

Decoración navideña en Ponte. / Ayuntamiento de Soto del Barco

Ésta ha sido la sexta edición del concurso de decoración navideña en Soto del Barco, un certamen que cada año sumás más participantes y también más originalidad. El Ayuntamiento reparte más de 1.000 euros en total en premios.