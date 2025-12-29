En Avilés, el que pierde gana en el tiro al globo: así fue la singular competición de arqueros del día de los Inocentes

Ya son 37 las ediciones que el club Arcos de Texu de Avilés ha organizado de su singular evento navideño. Y es que más que un torneo, se trata de una tradición creada para "celebrar las fiestas entre arqueros", explicó el presidente de la organización deportiva, Valentín Alonso.

Con la excusa de pasar un buen rato entre compañeros de deporte, decidieron establecer el 28 de diciembre como el día oficial para la celebración del evento: "Caiga cuando caiga, por el día de los Inocentes aquí estamos", aseguró Alonso.

Este año, alrededor de 60 participantes se apuntaron al concurso de tirada al globo que se celebró en el complejo deportivo Los Canapés de Avilés. Todos ellos se involucraron en un concurso de preguntas sobre cuentos infantiles para demostrar quién sabía más sobre dicha temática. Los participantes debían apuntar a su diana escogiendo verdadero o falso según la pregunta. Después, esas mismas dianas se llenaron de globos y los arqueros pudieron disparar a discreción. La sorpresa vino cuando se dio la ‘inocentada’ del día. Cuando acabaron las preguntas "quien menos puntos tenga, gana", anunció Valentín Alonso. Finalmente, los vencedores de la prueba fueron Marta Coca en la categoría de adultos y Álvaro Ruiz, en la categoría de niños.

Evidentemente, al finalizar la prueba ninguno de ellos esperaba ser el vencedor de la jornada. "Es una actividad muy divertida y, además, es una forma de estar con los compañeros de una forma más distendida", aseguró la Marta Coca. Por otra parte, Álvaro Ruiz reconoció que tampoco "esperaba ganar" y que "de lo mal que lo he hecho, me lo pasé genial".