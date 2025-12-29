El Ayuntamiento de Corvera pone en marcha las obras de mejora del colegio público Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera ha comenzado con las obras de mejora y reparación del colegio público de Las Vegas aprovechando el periodo de vacaciones por Navidad.

Todas las actuaciones se intentan llevar a cabo siempre en verano con el objetivo de no interferir con el calendario escolar. Sin embargo, también se aprovechan otras fechas no lectivas, como son las vacaciones de Navidad, para rematar cosas que quedaran pendientes o solucionar desperfectos de los que se informen en los centros escolares.

El colegio público de Las Vegas ahora cuenta con una nueva instalación de 65 metros cuadrados de suelo laminado en una de sus aulas. Anteriormente, también se había comenzado el cambio de la tarima de otras clases del edificio. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, aseguró que las reformas "responden a las necesidades trasladadas por la comunidad educativa".