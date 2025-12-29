El belén con motivos marineros que maravilla a Luanco

Rosa Somoano es una activa y veterana artista luanquina y como cada año decora el entorno de la Torre del Reloj con el belén más marinero de la comarca. El nacimiento parte de la idiosincrasia tradicional sin embargo, la artista luanquina en la decimoséptima ocasión que decora este enclave de la calle de La Riba no se ha olvidado del matiz que rodea a la villa de sus amores, la mar sin dejar de lado otra parte importante del municipio, con es la cultura agroganadera.

Por eso, ha incorporado numerosos detalles que fusionan la tradición con la identidad, prueba de ello es un mercado de productos de la huerta y diversos tipos de animales como cerdos, ovejas y gallinas.

Ya que se trata de Luanco, hay un espacio dedicado a la venta de pescado, todo ello sin olvidar el tradicional portal de belén y un lugar de mercadeo de cerámica.

En total, el nacimiento de la artista luanquina Rosa Somoano en la Torre del Reloj cuenta con unas cuarenta figuras a tamaño real, recuerda a los Reyes Magos, a sus pajes y a los camellos que van a visitar al Niño Jesús.

El belén luanquín es uno de los principales atractivos de la Navidad en Luanco. No deja de sorprender a los propios luanquinos y se convierte cada año en uno de los objetivos de las fotografías de los no pocos visitantes que recibe la villa gozoniega durante el último mes del año.