Así gastará el gobierno de Avilés casi 11 millones de euros de su presupuesto: más formación en oficios, mejoras en centros deportivos y compromiso con la conciliación
El área de Deportes de Avilés recibirá casi seis millones de euros, con el objetivo de mejorar instalaciones, subvencionar eventos deportivos y poner en marcha abonos para jóvenes y mayores, según el concejal Juan Carlos Guerrero
Una cifra: 10.876.866 euros. Esta es la cantidad que dispondrá el concejal socialista Juan Carlos Guerrero para ejecutar diferentes actuaciones en Avilés dentro de sus tres concejalías: Formación y Empleo, Deportes y Educación. La partida más cuantiosa se la lleva el área de Deportes, con casi seis millones de euros. "Se podría decir que este es el gran año de las infraestructuras deportivas de la ciudad", afirmó este lunes el edil durante la presentación de las cuentas. Destacó también el papel de Avilés para formar a profesionales en distintos oficios de acuerdo a la demanda del mercado laboral -puso como ejemplo la demanda de Indra- y avanzó, en esta línea, que Avilés Innova ofrecerá ya en 2026 cursos de fontanería y frío-calor, los nuevos cursos de la formación a la carta. En la línea de Educación, varias cosas pero dos destacables: la ampliación de las plazas de la TIA (Talleres Infantiles de Avilés), el impulso de un nuevo turno de tarde y una nueva ubicación en Llaranes, que se sumará a las ya existentes en El Quirinal, Versalles y Villalegre.
Deportes, con 5,9 millones
- Crece la aportación municipal para subvencionar actividades y eventos deportivos, como por ejemplo, el Campeonato de España de Duatlón que volverá a celebrarse en Avilés los días 28 y 29 de marzo, el Día del Deporte Urbano o los premios Tiempo de Deporte que se entregan en la Gala del Deporte Avilesino.
- También aumenta el importe dedicado a actividades extraescolares de fomento del deporte base y a Fundavi, que promueve un proyecto deportivo de ciudad y capta fondos privados.
- Este presupuesto contempla también la subvención de 75.000 euros al Real Avilés Industrial SAD.
- El compromiso con las entidades deportivas locales se traduce en la exención del 100% a las entidades deportivas de Avilés del pago de instalaciones municipales y un incremento de 130.000 euros para subvenciones a entidades deportivas.
- Puesta en marcha de los abonos de deporte para jóvenes menores de 30 años y para mayores de 65 años.
- Se dedicarán 360.000 euros a mantener, reparar, conservar y dotar de nuevo mobiliario a las instalaciones deportivas municipales. Entre otras, se realizarán con cargo a esta partida: asfaltado de la pista de fútbol sala de Valliniello; la iluminación del campo de fútbol de La Luz; la reforma del panelado y vestuarios del polideportivo de Jardín de Cantos; la pintura del polideportivo de Los Canapés; la sustitución de los polletes de la piscina del Complejo Deportivo Avilés e intervenciones importantes en los polideportivos de La Luz y La Toba.
- Creación de la Escuela deportiva de natación adaptada de Avilés en colaboración con FEDEMA, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. Es especialmente relevante pues abre la puerta al entrenamiento y competición a aquellos que lo deseen.
- En esta misma línea, el compromiso de Avilés con la adaptación y la accesibilidad del deporte a todas las personas se concreta en 2026 en una partida de 25.000 euros para realizar diferentes actuaciones en los vestuarios de la piscina municipal de La Magdalena, dando continuidad al proyecto ejecutado recientemente en el Complejo Deportivo de Avilés para obtener accesibilidad universal.
- Con el objetivo de que la ciudad reconozca el movimiento olímpico y paralímpico avilesino, se incluyen 15.000 euros para la escultura que va a representar este movimiento.
Educación, con 3,4 millones
- El presupuesto del área para Educación alcanza los 3.485.956 euros, en los que se incluyen los fondos procedentes del Ministerio de Igualdad del Programa Corresponsables para favorecer la conciliación, en total 49.135 euros en esta área.
- Los presupuestos para educación, presentados por el concejal Juan Carlos Guerrero, incorporan dos novedades fundamentales: se incrementa en 149.200 euros el presupuesto dedicado a las actividades extraescolares y TIA, que se dedicará a la ampliación de plazas, creación de un nuevo turno de tarde de verano y puesta en marcha de una actividad extraescolar vinculada al servicio de comedor para dar cobertura durante los meses de junio y septiembre en los que se reduce la jornada.
- Además, aumenta en 20.000 euros el importe destinado a subvenciones de proyectos educativos y material docente, así como se crea una nueva línea específica para alumnado de institutos para fomentar los viajes de inmersión lingüística. Durante el año 2026 está previsto también que las Escuelinas se integren en el Principado, por lo que se reduce el importe dedicado al funcionamiento de los centros de 0 a 3 años.
- Juan Carlos Guerrero avanzó además que sigue adelante el proyecto para realizar un comendor centralizado en Valliniello.
- Destacó a su vez que en abril las escuelinas de Avilés (municipales) pasarán a manos del Principado y que la previsión es que en el primer semestre del año abran sus puertas los centros infantiles de Marcos del Torniello y La Luz.
Empleo, con 1,4 millones
- Enfoca Talento, que cumple 10 años. Es un programa destinado a capacitar y promover la empleabilidad de las mujeres de Avilés. Este proyecto desarrolla un itinerario formativo con sesiones de coaching, talleres de capacitación técnica con la metodología de "aprender haciendo", mesas de experiencias, conferencias y catas de oficios; todo ello enfocado a la realización de "proyectos profesionales" que cuentan con el respaldo y apoyo de un equipo de mentoras. Durante este año 2025 se realizó la novena edición con un porcentaje de inserción laboral del 85% que supuso la contratación de 13 participantes.
- Acompañamiento laboral. Durante el primer semestre de 2025 el Servicio de Orientación Laboral ha tutorizado de forma individual y continuada en el tiempo a 678 personas, de las cuales: 300 son hombres y 378 mujeres. Y han acudido al Servicio por primera vez un total de 475, de las cuales 175 han firmado contrato laboral.
- Cursos con compromiso de contratación. El objetivo sigue siendo generar cercanía con el tejido empresarial e implicarlo en el diseño de las acciones de formación para las personas desempleadas. Gracias a ello, se ha ido logrando en años anteriores una formación más adecuada y ajustada a las necesidades planteadas por las empresas del territorio, y con ello se han podido alcanzar compromisos de contratación con aquellas con las que colabora el Ayuntamiento. Estos cursos facilitan la capacitación en perfiles profesionales demandados y las empresas se comprometen a contratar a un mínimo del 40% del alumnado participante.
- Agencia de colocación. La Agencia de Colocación realiza una función de intermediación entre las empresas y las personas desempleadas que figuran inscritas en la base de datos del Ayuntamiento, facilitando su inserción laboral, buscando el puesto adecuado para el trabajador/a y el candidato/a idóneo para la empresa. Los datos de 2025 muestran el éxito de esta iniciativa, solo en el primer semestre se tramitaron 53 ofertas de empleo y se lograron 182 contratos, correspondientes a 209 personas, 121 hombres y 88 mujeres.
- Planes de empleo. Durante el primer semestre de 2025 han finalizado 8 personas contratadas, de las cuales 3 fueron hombres y 5 mujeres. Y han iniciado 5 personas contratadas de las cuales 1 es hombre y 4 mujeres.
- Subvenciones para el fomento y apoyo al empleo. Con una partida de 80.000 euros, Formación y Empleo lanza una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a la contratación de personas desempleadas de Avilés.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- Fallece José Ramón González, fundador de Astel
- La multa que van a recibir en los próximos días conductores avilesinos: entre 500 y 1.000 euros de sanción tras la campaña de la DGT
- Comienzan las obras de un nuevo hotel en el centro de Avilés: 25 habitaciones, una estrella
- La casona de los Alas será residencia estudiantil para el próximo desembarco de la Universidad Nebrija a Avilés