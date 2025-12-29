Así gastará el gobierno de Avilés casi 11 millones de euros de su presupuesto: más formación en oficios, mejoras en centros deportivos y compromiso con la conciliación

Una cifra: 10.876.866 euros. Esta es la cantidad que dispondrá el concejal socialista Juan Carlos Guerrero para ejecutar diferentes actuaciones en Avilés dentro de sus tres concejalías: Formación y Empleo, Deportes y Educación. La partida más cuantiosa se la lleva el área de Deportes, con casi seis millones de euros. "Se podría decir que este es el gran año de las infraestructuras deportivas de la ciudad", afirmó este lunes el edil durante la presentación de las cuentas. Destacó también el papel de Avilés para formar a profesionales en distintos oficios de acuerdo a la demanda del mercado laboral -puso como ejemplo la demanda de Indra- y avanzó, en esta línea, que Avilés Innova ofrecerá ya en 2026 cursos de fontanería y frío-calor, los nuevos cursos de la formación a la carta. En la línea de Educación, varias cosas pero dos destacables: la ampliación de las plazas de la TIA (Talleres Infantiles de Avilés), el impulso de un nuevo turno de tarde y una nueva ubicación en Llaranes, que se sumará a las ya existentes en El Quirinal, Versalles y Villalegre.

Deportes, con 5,9 millones

Crece la aportación municipal para subvencionar actividades y eventos deportivos, como por ejemplo, el Campeonato de España de Duatlón que volverá a celebrarse en Avilés los días 28 y 29 de marzo , el Día del Deporte Urbano o los premios Tiempo de Deporte que se entregan en la Gala del Deporte Avilesino.

, el Día del Deporte Urbano o los premios Tiempo de Deporte que se entregan en la Gala del Deporte Avilesino. También aumenta el importe dedicado a actividades extraescolares de fomento del deporte base y a Fundavi, que promueve un proyecto deportivo de ciudad y capta fondos privados.

Este presupuesto contempla también la subvención de 75.000 euros al Real Avilés Industrial SAD.

El compromiso con las entidades deportivas locales se traduce en la exención del 100% a las entidades deportivas de Avilés del pago de instalaciones municipales y un incremento de 130.000 euros para subvenciones a entidades deportivas.

Puesta en marcha de los abonos de deporte para jóvenes menores de 30 años y para mayores de 65 años.

Se dedicarán 360.000 euros a mantener, reparar, conservar y dotar de nuevo mobiliario a las instalaciones deportivas municipales . Entre otras, se realizarán con cargo a esta partida: asfaltado de la pista de fútbol sala de Valliniello; la iluminación del campo de fútbol de La Luz; la reforma del panelado y vestuarios del polideportivo de Jardín de Cantos; la pintura del polideportivo de Los Canapés; la sustitución de los polletes de la piscina del Complejo Deportivo Avilés e intervenciones importantes en los polideportivos de La Luz y La Toba.

. Entre otras, se realizarán con cargo a esta partida: asfaltado de la pista de fútbol sala de Valliniello; la iluminación del campo de fútbol de La Luz; la reforma del panelado y vestuarios del polideportivo de Jardín de Cantos; la pintura del polideportivo de Los Canapés; la sustitución de los polletes de la piscina del Complejo Deportivo Avilés e intervenciones importantes en los polideportivos de La Luz y La Toba. Creación de la Escuela deportiva de natación adaptada de Avilés en colaboración con FEDEMA, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. Es especialmente relevante pues abre la puerta al entrenamiento y competición a aquellos que lo deseen.

En esta misma línea, el compromiso de Avilés con la adaptación y la accesibilidad del deporte a todas las personas se concreta en 2026 en una partida de 25.000 euros para realizar diferentes actuaciones en los vestuarios de la piscina municipal de La Magdalena, dando continuidad al proyecto ejecutado recientemente en el Complejo Deportivo de Avilés para obtener accesibilidad universal.

Con el objetivo de que la ciudad reconozca el movimiento olímpico y paralímpico avilesino, se incluyen 15.000 euros para la escultura que va a representar este movimiento.

Educación, con 3,4 millones

El presupuesto del área para Educación alcanza los 3.485.956 euros, en los que se incluyen los fondos procedentes del Ministerio de Igualdad del Programa Corresponsables para favorecer la conciliación, en total 49.135 euros en esta área.

Los presupuestos para educación, presentados por el concejal Juan Carlos Guerrero, incorporan dos novedades fundamentales: se incrementa en 149.200 euros el presupuesto dedicado a las actividades extraescolares y TIA, que se dedicará a la ampliación de plazas , creación de un nuevo turno de tarde de verano y puesta en marcha de una actividad extraescolar vinculada al servicio de comedor para dar cobertura durante los meses de junio y septiembre en los que se reduce la jornada.

, creación de un nuevo turno de tarde de verano y puesta en marcha de una actividad extraescolar vinculada al servicio de comedor para dar cobertura durante los meses de junio y septiembre en los que se reduce la jornada. Además, aumenta en 20.000 euros el importe destinado a subvenciones de proyectos educativos y material docente, así como se crea una nueva línea específica para alumnado de institutos para fomentar los viajes de inmersión lingüística. Durante el año 2026 está previsto también que las Escuelinas se integren en el Principado, por lo que se reduce el importe dedicado al funcionamiento de los centros de 0 a 3 años.

Juan Carlos Guerrero avanzó además que sigue adelante el proyecto para realizar un comendor centralizado en Valliniello.

Destacó a su vez que en abril las escuelinas de Avilés (municipales) pasarán a manos del Principado y que la previsión es que en el primer semestre del año abran sus puertas los centros infantiles de Marcos del Torniello y La Luz.

Empleo, con 1,4 millones