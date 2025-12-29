Impulsan un torneo de EA Sports apoyado por Juventudes Socialistas
Juventudes Socialistas de Castrillón colabora en la organización de la actividad "Atlas Local Series – Castrillón Open 2025", un torneo local de EA Sports que se celebrará esta tarde en la sala juvenil de Piedras Blancas de 17.00 a 21.00 horas. El acto está impulsado desde el proyecto Atlas local series y está dirigido por Bleyd Yunior Polanco, una iniciativa juvenil orientada a fomentar el ocio saludable, la participación y el desarrollo de los EA Sports a nivel local. Juventudes Socialistas de Castrillón colabora en la organización como en la financiación de los premios del torneo. "La colaboración entre ATLAS y Juventudes Socialistas demuestra el compromiso por impulsar iniciativas que combinen innovación, cultura digital y dinamización social en el municipio", indicó la secretaria general, Lucía Vega.
