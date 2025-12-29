Una lección de inversiones y crecimiento personal: un agente inmobiliario de la comarca avilesina se hace "bestseller" con un libro de consejos para "vivir muy bien sin estar trabajando sin descanso"

Álex Mastache lleva más de 20 años trabajando como experto en el sector inmobiliario. En este tiempo ha reunido experiencias y ha podido conocer el funcionamiento del sector, y decidió que había llegado el momento de "formar a otras personas para que sepan cómo poder optimizar más sus recursos y tener un negocio inmobiliario de otro nivel", explica.

Por eso, el 3 de diciembre autopublicó su libro "Tiempo y dinero", donde cuenta sus experiencias más destacadas y aconseja a sus lectores para "optimizar mucho tus recursos y vivir muy bien sin estar trabajando sin descanso", comentó el autor. Y es que él mismo asegura que "si aplicas un 10% de lo que hay en este libro, cambiarán muchas de las percepciones acerca de lo que es tu vida laboral y personal".

Mastache cuenta que muchos de los lectores se han sorprendido con lo que se han encontrado tras abrir el libro: "No se imaginaban que un libro de inmobiliaria podía transmitir eso", afirmó. Esto se debe a que todo lo que el escritor cuenta "está basado en historias reales y ayuda a entender un poco más la venta y que, da igual a lo que te dediques, debes aprender a optimizar tu orgullo y a venderte", profundizó.

Al ser un tema tan complicado como el mundo de las inmobiliarias, fue muy importante para él evitar que se hiciera pesada la lectura: "No digo que la Inteligencia Artificial no funcione, pero siempre he sido más del ser humano", detalló. "Este libro está escrito humanizando un poco las ventas, basado en historias reales que te van enganchando y entreteniendo hasta que te lo acabas", matizó Mastache.

Casi un mes después del lanzamiento del libro, el agente inmobiliario –con actividad en la comarca avilesina y concejos vecinos, además de la capital del Principado– está muy contento con su recepción porque "está gustando y me sorprende, ya que muchos dicen que a pesar de ser un libro sobre inversiones, se puede meter en otras categorías como crecimiento personal", dijo. "Los pisos turísticos y los precios altos, todo eso son consecuencias, las causas es que hay una ley de vivienda que no ayuda a que tenga una seguridad jurídica el propietario", destacó el agente inmobiliario como reflexión sobre el momento del sector. Esto provoca que "tengan miedo a sacar producto al mercado", aclaró y, agregó que para mejorar la situación sería necesario "acelerar la burocracia, no puede ser que se tarde hasta tres años en aprobar una licencia, y liberalizar más suelo para que se pueda seguir construyendo", argumentó.

"Desde la pandemia hay cierta tendencia a venir a Asturias de turismo", apuntó Mastache, "y el problema de la vivienda vacacional es que es cierto que tiene que haber un control, pero no puedes se puede reducir a quitar las licencias, porque la realidad es que cubren una necesidad", matizó Álex Mastache.