Una multitud recibe en Salinas al Cartero Real para despedir el año
La comitiva partió del Náutico hasta la iglesia y allí los niños entregaron sus cartas a los Reyes
Marta Ortiz
Los niños de Salinas ya están preparándose para recibir todos sus regalos el próximo 6 de enero. Y es que ayer llegó el Cartero Real junto a toda su comitiva a la localidad castrillonense para poder recoger todas las cartas con los deseos de los más pequeños.
A pesar del pequeño inconveniente de la hora, fueron varias las familias que se acercaron igualmente para poder disfrutar del pasacalles que finalmente partió a las 18.00 horas del Real Club Náutico.
El Cartero Real se paseó por las calles de Salinas en un carro del país, acompañado de una extensa comitiva, que animaba el ambiente con su música y sus llamativos trajes. Pasaron por la calle Doctor Pérez, para después avanzar por la calle Príncipe de Asturias hasta girar hacia la calle Bernardo Álvarez Galán para llegar media hora después a la Iglesia de Salinas.
En el pórtico de la Iglesia, el Cartero Real recibió con mucho gusto a todos los niños y niñas que llevaron su carta con todos los regalos que esperan encontrar debajo del árbol el próximo día de Reyes.
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- La multa que van a recibir en los próximos días conductores avilesinos: entre 500 y 1.000 euros de sanción tras la campaña de la DGT
- El Puerto de Avilés quiere hacerse con todo el suelo de las antiguas Baterías: un informe y una visita para la futura operación
- Comienzan las obras de un nuevo hotel en el centro de Avilés: 25 habitaciones, una estrella