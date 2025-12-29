Una multitud recibe en Salinas al Cartero Real para despedir el año

Los niños de Salinas ya están preparándose para recibir todos sus regalos el próximo 6 de enero. Y es que ayer llegó el Cartero Real junto a toda su comitiva a la localidad castrillonense para poder recoger todas las cartas con los deseos de los más pequeños.

A pesar del pequeño inconveniente de la hora, fueron varias las familias que se acercaron igualmente para poder disfrutar del pasacalles que finalmente partió a las 18.00 horas del Real Club Náutico.

El Cartero Real se paseó por las calles de Salinas en un carro del país, acompañado de una extensa comitiva, que animaba el ambiente con su música y sus llamativos trajes. Pasaron por la calle Doctor Pérez, para después avanzar por la calle Príncipe de Asturias hasta girar hacia la calle Bernardo Álvarez Galán para llegar media hora después a la Iglesia de Salinas.

En el pórtico de la Iglesia, el Cartero Real recibió con mucho gusto a todos los niños y niñas que llevaron su carta con todos los regalos que esperan encontrar debajo del árbol el próximo día de Reyes.