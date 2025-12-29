El ocaso del pequeño comercio: Avilés suma cada vez menos negocios nuevos (y los cierres van en aumento)

La sangría del pequeño comercio se mide no solo en la cantidad de tiendas que cierran, que en Avilés muestra una cifra abultada en los últimos años, sino también en la mengua en las licencias de apertura o actividad, que es el trámite que certifica que un local cumple las normativas de seguridad y habitabilidad, tras darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), para abrir sus puertas al público. Y ese termómetro sobre el estado de salud del sector del comercio local evidencia el difícil momento que afrontan los pequeños establecimientos. Entre 2019, antes de la pandemia, y el pasado año, en Avilés, se solicitaron 136 licencias menos de IAE. Y es que, entre enero de 2020 y el mismo mes de 2024, en la región se perdieron 1.332 autónomos en el sector. En estos seis años, se tramitación 421 licencias menos de IAE en el Principado, si bien la caída es menos acusada que en Avilés, donde el retroceso llega al 6,9% frente al 1,34% de media en el conjunto de Asturias.

En la comarca avilesina, en apenas nueve meses, el año pasado se habían perdido 87 autónomos del comercio, que decidieron abandonar su actividad, bien por jubilación o porque decidieron probar suerte en otro sector.

No obstante, esa crisis del comercio tradicional que resulta más acusada en Avilés no es generalizada. Se aprecian brotes verdes, y muy verdes, en el vecino concejo de Gijón, donde se registraron 675 licencias más de IAE entre 2019 y 2024.

El crecimiento en la capital del Principado es más atenuado: los autónomos ovetenses que decidieron abrir un negocio fueron diez más el año pasado que los que lo hacían hace seis. Esa aparente fuga del gasto, al menos en el comercio local, hacia otras ciudades donde se generan espacios más atractivos para fomentar las acciones de compra local, se reproduce en otros concejos de la comarca, donde también van en retroceso las solicitudes de licencias del IAE: en Corvera fueron 20 menos el año pasado con respecto al ejercicio anterior a la pandemia; en Castrillón, 45 mientras en Gozón fueron dos.

En nueve años, hasta el inicio de la pandemia, Avilés perdió 65 comercios y cada día se conocen nuevos cierres. Esta misma semana los de sendos negocios en Doctor Graíño y en la Cámara. ¿Por qué no se hace atractivo Avilés para el comercio local? La interacción personal es fundamental para contribuir a la satisfacción del cliente, pero cada vez más negocios cierran por el auge de las ventas "online" y factores como la falta de relevo generacional. De puertas adentro hay quien reconoce que seguir abiertos permite ganar en experiencia y mantener una clientela fija, pero el resultado al final en caja resulta menos favorable.

"El comercio en Avilés está en un momento crítico y es algo que venimos denunciando desde hace años y que no sorprende a nadie", defienden desde las filas de la oposición municipal. Los propios clientes dan testimonio de que Avilés apenas concentra oferta suficiente para completar un plan de ‘día de compras’, igual que la poca flexibilidad en los horarios, que impide que un sábado por la tarde, o en ciertas horas del día, se pueda disfrutar de experiencia presencial en el comercio local.