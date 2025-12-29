"Pequelandia" regresa a Corvera con el nuevo año: esta es lo oferta para los más pequeños del concejo tras la Nochevieja

Pequelandia es el salón de juegos infantil de Corvera que siempre regresa en periodos vacacionales escolares. Y no faltará a su cita con la Navidad. El Ayuntamiento de Corvera ha programado tres jornadas de este parque infantil de hinchables a partir del próximo viernes 2 de enero. Las instalaciones, en el polideportivo del colegio de Las Vegas, abrirán los días 2, 3 y 4, es decir, el próximo fin de semana y en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30.

"No sería Navidad sin los hinchables de Pequelandia. Se trata de una actividad que organizamos tres veces al año: en estas fechas, durante las vacaciones escolares de Semana Santa y coincidiendo con las fiestas del concejo de septiembre y siempre genera una gran expectación entre los niños y niñas de Corvera y es un éxito total. No debemos olvidar que todos los hinchables son gratuitos y que están supervisados por monitores y los instalamos dentro del colegio porque al ser invierno, creemos que es más adecuado que ponerlos en la plaza del parque Europa", explicó el edil de Festejos, Rafael Alonso. La instalación consiste en varios hinchables "para todos los gustos y edades". Así, habrá un campo de fútbol con sus dos porterías, un hinchable grande para los más pequeños, con tobogán y aros otros dos más de considerables dimensiones con tobogán; y una pista americana. Para una mejor organización, se van a instalar carteles con pictogramas para mejorar la accesibilidad. "El empleo de apoyos visuales ayuda a organizar mejor la información, y facilita la interacción social", detalló el concejal.