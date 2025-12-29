El PP denuncia que "los proyectos de Avilés se van quedando en los cajones": "No permitiremos que el PSOE siga engañando a los avilesinos"

Las críticas de la oposición al interés del Puerto de Avilés en la adquisición de los antiguos terrenos de Baterías no cesan. El Partido Popular de Avilés ha vuelto esta mañana a la carga contra esta propuesta que, denuncian, "muestra que (con el PSOE) Avilés no encuentra modelo ni sitio". La portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares, hizo especial hincapié en las declaraciones hechas por el presidente del ente portuario, Santiago Rodríguez Vega, en una entrevista concedida en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA publicada este domingo, en la que reconocía que el Sepides no había recibido ofertas firmes de empresas para instalarse en la futura mancha industrial. "La responsabilidad es del Gobierno Central, del Principado y del Ayuntamiento", señaló la edil, que también apuntó hacia otros "proyectos fallidos" en el concejo.

Si bien, el foco de las críticas del PP fue la gestión del suelo de baterías. "En enero de 2025 se hizo el anuncio la comercialización del suelo de Baterías, se generaron una expectativas a los ciudadanos y a los empresarios que no se cumplieron. Una vez te puedes equivocar o se puede torcer un proyecto, pero otra cosa es mentir, que es lo que hace el PSOE en Avilés: mentir, tapar, empañar y colocar un proyecto sobre otro que, finalmente, nunca llegan a buen puerto", censuró Llamazares.

La portavoz popular aseguró que el cambio de rumbo para el futuro del suelo de Baterías, que todo apunta a que será adquirido por completo por el Puerto, les "preocupa". "Nos preocupa que una ciudad cambie de modelo de la noche a la mañana; Nos preocupa que según dice Rodríguez Vega (en la entrevista en LA NUEVA ESPAÑA) el Consejo de Administración del Puerto no sepa nada de esto; nos preocupa la pérdida de capacidad y de control del Ayuntamiento sobre ese suelo; nos preocupan las consecuencias fiscales...", enumeró Llamazares, que ironizó sobre el futuro de este suelo: "¿Un día nos vamos a despertar y nos van a decir que van a hacer allí un parque de atracciones?".

Además, la concejala del PP también hizo referencia a la investigación de la UCO sobre un posible amaño en el contrato para derribar las baterías. "¿Por qué esa urgencia de salvar al Sepides? Ahora que está en el punto de mira de repente aparece una macroinversión que ni estaba contemplada en julio de este ño por la Autoridad Portuaria", se preguntó Llamazares.

Parking del Niemeyer

El futuro del suelo de las antiguas baterías no fue el único proyecto en Avilés sobre el que el PP siembra las dudas. "Hace un año se gastaban (el Principado) 3 millones de euros en comprar el parking del Niemeyer, también al Sepides. "Era una operación urgente y no se ha abierto", censuró Llamazares, que también hizo alusión a la "gestión deficitaria y problemática" del centro cultural. "¿A cuánta gente se podría haber ayudado con ese dinero?", cuestionó la edil.

Avilés Isla de la Innovación

"Ya en 2008 se presentó el proyecto de Avilés Isla de la Innovación. Se desconoce el coste de aquel proyecto, pero quedó en nada. De hecho, Avilés está hoy peor que en aquel momento", criticó Llamazares, que también puso el foco sobre otras deudas históricas de la administración central con Avilés, como es el caso del plan de vías. "Yo creo que hay personas que piensan que ya se ha soterrado la barrera ferroviaria de Avilés de tantos proyectos que se han presentado", ironizó.