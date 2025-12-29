Roberto Iglesias López presenta su primera colección de versos
El poeta avilesino Roberto Iglesias López (1969) presenta esta tarde a las 19.00 horas su primera colección de versos: "Dictum de omni, dictum de nullo". La cita es en la cafetería Te Verso la Boca, en la calle de San Bernardo. Estará acompañado por el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández. Iglesias es miembro de la Asociación de Escritores y Escritoras "Palabra y verso", que procura la difusión de los autores de la islas Canarias. Precisamente, este debut suyo como poeta sale en la colección Palabra y verso de la editorial Beginbooks Ediciones. Roberto Iglesias se formó en la Universidad de Oviedo, de hecho, es Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación.
