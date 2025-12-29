Rodrigo Cuevas repetirá en Avilés el 25 de abril tras agotar entradas para el inicio de la gira en Avilés

Rodrigo Cuevas anuncia un segundo concierto en Avilés, el 25 de abril, tras agotar las entradas para el estreno de su nueva gira "La belleza". La ciudad será la primera parada de la nueva gira de Rodrigo Cuevas con una cita doble. El viernes 24 y el sábado 25 de abril de 2026, el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena será testigo del primer y segundo concierto del nuevo disco del artista, del que ya se conoce la canción "Un Mundo Feliz", que interpreta junto a Massiel.

"Presentamos un nuevo concierto, un nuevo evento en el pabellón de la Magdalena, en esta ocasión algo para nosotros muy especial, porque va a ser el estreno del nuevo trabajo de Rodrigo Cuevas, que sabéis que es nuestro creador cultural, yo diría más internacional, que además ha llevado la cultura asturiana, en esa interpretación que él tan magníficamente da, a todos los rincones y estamos más que orgullosos de haber conseguido que estrenes aquí este nuevo trabajo que va a desvelar y que no va a dejar a nadie indiferente", ha afirmado Yolanda Alonso hoy en la rueda de prensa de presentación del concierto.

Aún es pronto para saber con qué canciones sorprenderá el ovetense, pero sí es sabido que en el disco habrá colaboraciones con iconos, artistas underground emergentes y conocidas voces de la música urbana española y que se estrenará poco antes de este primer concierto que acogerá la ciudad de Avilés. Durante "La belleza" sonará también una selección de canciones del repertorio más conocido de Cuevas.

Experiencia inmersiva

La cita promete ser, más que un concierto, "un espectáculo inmersivo", afirmó Rodrigo Cuevas durante la presentación. Sobre el escenario, Cuevas canta y baila, pero también juega, seduce y hace reír. Esta nueva gira, la cuarta del artista, tendrá mucho de teatro y de musical. En concreto, de cabaret asturiano: "Vamos a montar un cabaret dentro del escenario, un cabaret inmersivo en el que se van a vender unas pocas entradas para poder participar dentro de ese cabaret. Las entradas inmersivas, digamos, van a ser para gente que participe del espectáculo, no solamente lo van a ver, sino que van a estar dentro del espectáculo, van a venir unas horas antes, van a tener un dress code para venir ataviados como debe ser para el evento. Vamos a tener un rato con ellos para poder preparar algún momento coreográfico, algún momento escénico con todo el mundo, o sea, que es una cosa muy participativa la que da la entrada inmersiva, digamos, y el resto del público va a ver lo que pasa dentro de ese pequeño cabaret que vamos a construir", desveló Cuevas durante la presentación.

Ciudad talismán

La producción será la más grande del artista hasta la fecha, también para el Pabellón de la Magdalena, con un escenario único para acoger un teatro dentro de un teatro. De hecho, este montaje tan especial solo se podrá ver en algunas ciudades seleccionadas de la gira, siendo Avilés la primera y la plaza más importante para el artista. Al respecto, Cuevas quiso destacar que Avilés es un talismán para el teatro, algo que, cree, podría contagiarse al mundo de la música y que los artistas acudieran a la ciudad a estrenar con suerte, como es el caso.

Las entradas para el 24 de abril salieron a la venta el martes 23 de diciembre, tras agotarse, hoy 29 de diciembre se han puesto a la venta las entradas para la segunda fecha, el 25 de abril, con un aforo aproximado de 4.500 personas. Preguntado por la necesidad de contar con algún talento especial para poder adquirir esa selección de asientos inmersivos, Rodrigo Cuevas quiso aclarar que son aptas para todo el mundo, si bien: "Se valorará desparpajo y alegría de vivir", bromeó el artista.

Fantasía de escenografía

"La Belleza" amplía el repertorio del cantante, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, incorporando nuevos sonidos contemporáneos que se entretejen con el folclore y la tradición, creando algo totalmente nuevo y personal. La dirección escénica corre a cargo de Terrible Studio, la dirección musical de Víctor Martínez y acompañarán al artista el equipo de músicos y técnicos habituales.

Avilés se vestirá de "cuevismo" para estrenar esta gira en la que no habrá lugar a la indiferencia. Rodrigo Cuevas traerá a la ciudad una nueva fantasía escénica y argumental, con un show popular, contemporáneo y político que busca, en última instancia, emocionar y hacer disfrutar al público.