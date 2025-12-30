"Avilés es una ciudad europea, cada euro invertido tiene en cuenta el impacto ambiental", defiende el Pelayo García, que maneja 21 millones en sus concejalías para 2026

Avilés es una ciudad europea. Cada euro invertido tiene en cuenta el impacto ambiental, sentenció este martes el concejal Pelayo García, al frente de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación Ciudadana, áreas que, en total, suman casi 21 millones de euros en las cuentas de 2026. Subrayó que el presupuesto municipal que maneja es coherente, bien estructurado y no deja a nadie atrás. “Responde al interés general, y con él estamos desde el presente construyendo el futuro”, manifestó antes de enumerar partidas de gastos e ingresos, con un peso importante del dinero procedente de los fondos europeos.

Como actuaciones a destacar: la cocina central de Valliniello, que a lo largo de 2026 saldrá a licitación el proyecto; las obras del centro sociocultural de Villalegre-La Luz (se prevé que el año entrante se redacte el proyecto), o la cubierta del parque infantil de Alonso Ojeda. El presupuesto incluye también una partida de 100.000 euros para la nueva comisaría de la Policía Local en La Grandiella.

Las cuentas plantean como objetivo reforzar el mantenimiento de los espacios públicos, así como continuar desarrollando los proyectos de inversión a medio y largo plazo, que consolidan el modelo de ciudad. Es un presupuesto basado en las líneas estratégicas de la Agenda Urbana, precisó García. En línea con el objetivo principal, este año 2025 se han implementado medidas que van a suponer una mejora en el mantenimiento urbano: la dotación a las brigadas municipales de dispositivos para digitalizar tareas, la implementación de un programa complementario de mantenimiento y el diagnóstico del estado de los asfaltados en los barrios mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

Fondos europeos

Este 2026 finalizarán las obras de ejecución de los fondos Next Generation, una inversión de 18.337.052,90 euros, gestionados directamente por el Ayuntamiento de Avilés y en colaboración con otras administraciones. Entre las actuaciones destacan la intervención en Buenavista, los centros Cuidas de La Grandiella y Palacio Valdés, las mejoras en el albergue de peregrinos, la Oficina de Turismo, el PERTE para la digitalización del ciclo urbano del agua y la rehabilitación de Palacio de Balsera.

La finalización de estas obras irá acompañada de la puesta en marcha del proyecto FEDER “La Carriona en Movimiento”, donde Avilés vuelve a movilizar fondos europeos para mejorar un barrio y su conexión con el centro de la ciudad.

Proyectos

El presupuesto de 2026 recoge las partidas necesarias para la cofinanciación municipal, lo que permitirá movilizar 6.312.500 euros en 2026 de un total de 8.911.361 euros. Entre los proyectos destacan la mejora de accesos al Río San Martín, los contenedores soterrados, la eficiencia energética de edificios en La Carriona, la mejora de itinerarios accesibles en los parques de La Magdalena y Ferrera y el polideportivo de Carriona.

Otro aspecto clave en la modernización de los servicios urbanos será el proyecto de telegestión del alumbrado público y el cambio a luminarias LED. Para ello, Avilés ha obtenido 8,5 millones de euros del IDAE, lo que permitirá sustituir 7.470 luminarias, reducir un 60% el consumo energético y generar un ahorro anual de más de 500.000 euros en la factura energética.

El mantenimiento de vías y aceras aumenta un 14,9%, mientras que los programas de recogida de residuos y limpieza viaria crecen un 17,83%, con mejoras como nuevos equipos de limpieza, refuerzo de la recogida selectiva, aceite vegetal, textiles y reutilización. El reciclaje de fracción orgánica ha aumentado entre un 10% y un 12%, destacando la importancia de la sensibilización ciudadana y la reducción de la tasa de basura.

También crecen los programas de parques y jardines, el mantenimiento de edificios municipales y el servicio de préstamo de bicicletas, impulsando la movilidad sostenible.

Participación Ciudadana

El área de Participación Ciudadana refuerza su colaboración con las entidades vecinales, con programas de Soledad no deseada, excursiones para personas mayores, presupuestos participativos, Plan de Barrios y proyectos de cohesión social, que aumentan su financiación un 50%. En 2026 se celebrará además la X edición de FAVA, la Feria de asociaciones de Avilés.

Voluntariado

El presupuesto incorpora una nueva línea de subvenciones al voluntariado, coincidiendo con el Año Internacional del Voluntariado para el desarrollo sostenible. Avilés impulsará eventos para posicionar el voluntariado como una fuerza participativa clave en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en colaboración con la Mesa Local del Voluntariado.