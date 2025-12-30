Campa llama a salir a la calle a los socialistas avilesinos: "Tenemos que anticiparnos para poder actuar"

"Tenemos que apretar más en salir a la calle, tenemos que apretar más en estar atentos a los problemas de los vecinos y tenemos que anticiparnos para poder actuar". Manuel Campa ofreció ayer su primer brindis de fin de año como secretario general del PSOE avilesino. Y lo hizo con una arenga a la militancia y sus simpatizantes antes de entrar en un 2026 "que es año preelectoral". "Necesitaremos contar con todas las cabezas de la agrupación para diseñar un programa de gobierno, que no electoral, porque es la única opción para que el Avilés del mañana sea mejor que el de hoy", animó el también edil de Desarrollo Urbano y Económico.

En su discurso, pronunciado ante sus compañeros de gobierno, con la alcaldesa, Mariví Monteserín, a la cabeza, Campa también resaltó el proyecto "coherente, conocido y reconocido" de los socialistas en Avilés, que les ha llevado a mover presupuestos de récord y a ejecutar inversiones "en educación, sanidad, turismo, cultura o vivienda". "Mientras sigamos gobernando, y lo haremos por muchos años, en Avilés nadie se quedará atrás", advirtió.

En el tradicional brindis de los socialistas también hubo rostros conocidos del partido, como los exalcaldes Pilar Varela y Santiago Rodríguez Vega (actual presidente de la Autoridad Portuaria); el diputado autonómico y secretario de organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, que fue antecesor de Campa en la agrupación avilesina; Álvaro Álvarez, también exsecretario general del PSOE de Avilés; numerosos exediles y también representantes de UGT.

Presupuesto

La aprobación del proyecto de presupuestos municipales del gobierno local, el más alto de la historia, de 92,29 millones de euros, depende del apoyo de Podemos.

La formación morada, fuera del gobierno local desde febrero, ha puesto sobre la mesa una batería de condiciones para dar luz verde a las cuentas. Tal y como manifestó a este periódico su concejal David García, acortar los plazos de la urbanización del Alto del Vidriero y llevar allí el futuro centro sociocultural de La Luz-Villalegre eran los últimos flecos en las negociaciones. Ayer, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, aseguró que la intención del gobierno local es apurar los trámites administrativos para poder sacar a licitación de la urbanización del Alto del Vidriero antes de que acabe 2026, tal y como pide Podemos; pero manifestó que "aún es pronto" para hablar de la ubicación definitiva del futuro centro sociocultural: "Sin un estudio técnico que avale un emplazamiento concreto, sería imprudente comprometernos".