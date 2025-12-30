El coro "Contracanto" anima la Navidad en Las Meanas antes de la Nochevieja infantil

El coro "Contracanto" fue el encargado de amenizar las actividades de la tarde de este lunes en la zona Las Meanas. La agrupación coral ofreció un repertorio del gusto de todos los públicos en el que no faltarán los villancicos más tradicionales para estas fechas. Pero las actividades de final de año no finalizan aquí. El recinto NAvilés acoge esta tarde, de seis a diez de la noche, la fiesta de Nochevieja infantil "Xmas Disco", con DJ, gominolas y cotillón para los más pequeños. Se trata de una actividad de carácter gratuito en la que pueden participar quien así lo desee. .