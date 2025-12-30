Distinción a uno de los veteranos de la Armada en la comarca, Rafael Luis García

Rafael Luis García, que fue presidente de la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada, cumplió este domingo 87 años, y por tal motivo y por su vinculación con el sector fue agasajado en su propio domicilio con una metopa por parte del comandante naval Luis Rodríguez Garat. García recibió emocionado tal reconocimiento rodeado de toda su familia, incluidos sus hijos que viven fuera de España.

«Me siento muy orgulloso de hacerme dedicado a la Marina», declaró quien fuera presidente de la asociación de Veteranos de la Armada. Rafael Luis García, «de los quintos del 60», como él mismo se definía cuando anunciaba el proceso de renovación de la asociación a la que ahora sigue vinculado aunque desde un segundo plano , agradeció al comandante naval el homenaje.

García fue presentado como claro ejemplo de los valores que hizo suyos tras su servicio militar en la Armada: obediencia, disciplina, valor, patria y bandera.