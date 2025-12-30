Exhibición de danza de la academia Teresa Tessier en El Corte Inglés
Los clientes de la tienda de El Corte Inglés de Avilés vivieron ayer la oportunidad de disfrutar de sus comprar y un espectáculo de danza. La profesionalidad y pasión de las bailarinas del Centro de Danza Teresa Tessier permitió disfrutar a los avilesinos de una inolvidable actuación, donde se combinaron coreografías, que abarcaban distintos estilos de baile, desde contemporáneo a más clásico, pasando por el moderno y neoclásico. Entre las coreografías seleccionadas para deleitar a quienes ayer se encontraban en la superficie comercial de La Carriona se encontraba la seleccionada por el jurado de "Got Talent" como pase de oro en la segunda semifinal edición 2021, donde participaron la de Teresa Tessier. Tampoco faltaron nuevas creaciones que impresionaron a todos los asistentes. Dentro de la programación navideña de El Corte Inglés de Avilés, esta tarde tendrá lugar un taller de decoración de vasos.
