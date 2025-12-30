IU carga contra el funcionamiento del patronato del Niemeyer: "No todos los patronos tenemos el mismo acceso a información"

Duras críticas de Izquierda Unida al patronato del Niemeyer. El concejal de IU y miembro del órgano que gestiona el centro cultural, Agustín Medina, ha denunciado esta mañana que no a todos los patronos se les facilita la información necesaria para abordar los asuntos que se tratan en las reuniones; que sus propuestas, como la apertura inmediata del parking, adquirido al Sepides hace un año, caen en saco roto; y que el Plan de Actuación para 2026 "es un corta y pega del aprobado para 2025".

Falta de información

Las maniestaciones de Medina llegan un día después de la última reunión del patronato de la Fundación, convoado de manera urgente. "La propia convocatoria de reunión se realizaba de forma atropellada el viernes a última hora de la mañana, y con un carácter de urgencia que ninguno de los asuntos a tratar justificaba; la mejor prueba de ello es que la reunión que se celebró en 2024, para tratar prácticamente los mismos asuntos, tuvo lugar el 18 de noviembre. Más aún, en alguno de los puntos importantes que se incluían en el orden del día, como el del parking, ni siquiera se me facilitó por parte del patronato, con antelación suficiente, la información necesaria para que pudiera abordarlos con conocimiento de causa", critica el concejal.

Medina ahonda, precisamente, en esa ausencia de información. "De acuerdo con la ley de fundaciones, el patronato de la Fundación Niemeyer debería tener un carácter colegiado, por lo que, para garantizar el buen gobierno de la misma, todos los patronos deberíamos tener el mismo derecho al acceso previo a la información sobre los asuntos a tratar a fin de poder participar de forma efectiva tanto en las deliberaciones, como en la toma de decisiones. Algo que, lamentablemente, no está ocurriendo", abunda.

Agustín Medina, en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

Quejas por la programación

El edil también señala que las propuestas hechas en estas reuniones han caído en saco roto. "El pasado mes de septiembre remitía una carta a la consejera y presidenta de la fundación, Vanessa Gutiérrez, en la que le manifestaba mi preocupación por la actual oferta cultural del Niemeyer y le planteaba la necesidad de afrontar en 2026 un nuevo discurso y una programación más ambiciosa y singular, al tiempo que le incidía en la necesidad de impulsar una mayor implicación e integración, a todos los niveles, del centro con Avilés. En la misiva, también le manifestaba mi disposición y la de Izquierda Unida a colaborar en el formato que se considerara más adecuado, para lograr un mejor cumplimiento de los fines de la Fundación", explica Medina, que prosigue: "Pese a ello, no solo no recibí ninguna respuesta concreta a mis propuestas, sino que, en el patronato de ayer, a dos días del cambio de año, se incluía la aprobación de un Plan de Actuación para el año 2026, que no sólo no abordaba ninguna de las carencias que planteé, sino que, en la práctica, no es más que un mero corta y pega del mismo Plan de Actuación que se viene aprobando, año tras año. Un plan continuista e insuficiente que, obviamente, no contó, con mi apoyo".

Apertura del parking

También se abordó la situación del parking. "Transcurrido un año después de su adquisición por el Principado, nadie entiende que el parking continúe cerrado. Un retraso inexplicable que está ensombreciendo una compra que, objetivamente, es muy positiva para Avilés. La demora en la puesta en marcha de una gestión estable y definitiva del aparcamiento no debería ser obstáculo para adoptar una solución provisional y excepcional. Por eso, volví a solicitar, sin éxito, la apertura del parking con carácter inmediato para que, al menos, pueda ser utilizado por la ciudadanía en lo que resta de las fiestas navideñas.