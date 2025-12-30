Iván Cuervo, director de la Sinfónica Ciudad de Avilés: "El público cree que el concierto de Año Nuevo es cada año mejor"

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés ya está preparando el Concierto de Año Nuevo con el objetivo de comenzar 2026 con buen pie. El próximo 1 de enero, a las 19.00 horas, el teatro Palacio Valdés acogerá una velada que, poco a poco, se está convirtiendo en una tradición en la villa.

A la batuta se encontrará el director de la orquesta Iván Cuervo. No es la primera vez que se pondrá al frente del concierto de Año Nuevo, pero la ilusión de ser partícipe de una convocatoria tan importante como esta "no deja de ser especial para mí", aseguró. Y es que contar con la oportunidad de empezar el Año Nuevo con un concierto como este es todo un privilegio para él: "Tanto para nosotros como para el público, poder disfrutar de música en directo el 1 de enero es la mejor manera que hay para empezar el año", comentó. Esta cita es una excusa para todos los músicos, profesores del conservatorio Julián Orbón y antiguos alumnos, se reúnan en un momento y ambiente "distintos" y así desear un feliz año nuevo todos juntos.

En total, son 40 los músicos que van a participar en este concierto de Año Nuevo. Durante alrededor de hora y media, los asistentes podrán escuchar un repertorio "muy ameno y conocido por la mezcla de clásicos y el repertorio de zarzuela", explicó Cuervo. Además, el director afirmó que se trata de un recital "único" porque "la gente se divierte". También aseguró que "siempre se escucha a los asistentes decir que cada año es mejor, que lo disfrutan incluso más que el anterior".

Eso es algo que se puede demostrar con la rapidez con la que se vendieron las entradas: "Ya no quedan, se agotaron en tan solo una hora", dijo Cuervo. "Este año los avilesinos estaban muy expectantes, a las 11.00 horas salían a la venta, la página web se colapsó y al poco tiempo se acabaron", aclaró el músico.

Más allá del "ameno" repertorio, los asistentes al Palacio Valdés podrán deleitarse con la actuación especial de la solista Raquel Menéndez. Ella comenzó sus estudios de violonchelo en el conservatorio Julián Orbón y actualmente vive en Alemania, "así que aprovechamos que está en Avilés por estas fechas para que participe en el Concierto de Año Nuevo", apuntó Iván Cuervo.

Este año Iván Cuervo ha querido destacar el "gran salto de calidad" tras la mudanza del "Julián Orbón" a su nuevo edificio en la calle La Ferrería: "Ha sido una bendición para todos", afirmó el director de la Orquesta, quien también es profesor del Conservatorio. Por lo tanto, tiene como deseo para el próximo año que "las cosas sigan en esta línea", refiriéndose a todo lo positivo que ha rodeado a la música avilesina en este 2025.

Se trata de un momento que tanto niños como adultos pueden disfrutar, pues "los más pequeños no tienen claro lo que es la música clásica hasta que llegan a un concierto y se dan cuenta de que todo les suena, ya sea porque lo escuchaban en anuncios o incluso por la radio", estableció Cuervo, quien espera que los asistentes salgan pensando que "ojalá pase el año rápido para poder asistir de nuevo al concierto".