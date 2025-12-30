A licitación un nuevo bosque en La Grandiella por 102.839 euros

La Grandiella tendrá un nuevo bosque de especies autóctonas. El Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato para el suministro y plantación de 650 árboles en las parcelas municipales del monte que une el joven barrio avilesino con La Magdalena. Esta actuación cuenta con un importe máximo de licitación de 102.839 euros y cuenta con financiación europea. El proyecto se inscribe dentro del programa "Avilés destino turístico neutro", y con él se pretende compensar la huella de carbono que deja este sector en el concejo.

Entre las especies plantadas habrá roble (98), roble americano (98), castaño (130), abedul (97), fresno (97), tilo (65) y haya (65). En el contrato ee incluyen también trabajos de entutorado, riego y seguimiento. En cuanto a la ciudadanía, se llevarán a cabo acciones divulgativas para dar a conocer esta actuación. La intención del gobierno local es dar de alta este bosque en el registro de Proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán hacerlo hasta las 13.00 horas del 13 de enero. El plazo de ejecución de los trabajos será de 112 días.

Ésta es otra nueva inversión para La Grandiella, que en los últimos meses se ha destapado como uno de los principales puntos de crecimiento del concejo. Además del citado bosque, también se construirá un nuevo centro para Rey Pelayo, un centro de FP y 235 pisos públicos de alquiler asequible; actuaciones que se suman a la reciente creación de un parking disuasorio.