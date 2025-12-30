El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón

El mejor roscón artesano de Reyes de Asturias se hace y se come en Castrillón. En una pequeña y coqueta pastelería de Salinas, de nombre The Pantry by Éleonore, que justamente este mes ganó un "Solete" de la Guía Repsol por sus panes, pasteles y tartas delicatessen. Los roscones de Éleonare ya se habían coronado también el año pasado como "mejor roscón de Reyes relleno artesano de Asturias 2025". Detras de estas ricas elaboraciones están Cristina Arias Sopeña y Carlos Álvarez León.

El Campeonato Mejor Roscón Artesano de Reyes de Asturias celebró la final de su primera edición este martes en las antiguas cocinas de La Laboral, en Gijón, consistente en una cata a ciegas y con un jurado de lujo: Mónica Longo (cocinera), Raquel Mendaña (Divulgadora gastronómica), Jhonatan González Ovalle (Pastelero y panadero Cabo Busto), Israel Moreno Torres (Chef Restaurante Ayalga), Marcos Cienfuegos (Cocinero e investigador culinario. Proyecto Bocamina), Lara Roguez (Chef Abarike) y Luis Alberto Martínez Abascal (Propietario y jefe cocina Casa Fermín).

Los finalistas

El roscón de The Pantry by Éleonore tuvo cuatro duros contrincantes en la última fase de la competición: Bode Pastelería (Gijón), Palacio de Luces/ Tella (Colunga), Reinas Panadería (Oviedo) y Verde Menta (Quintueles, Villaviciosa).

1.000 euros de premio para el ganador

La iniciativa buscaba demostrar que en la región hay mucha calidad reposetera y premiar con 1.000 euros al ganador y con 205 eruos para el subcampeón, en este caso Reinas Panadería. El objetivo es "dar el lugar y el reconocimiento que se merecen los reposteros y pasteleros de nuestra comunidad autónoma", afirmó la organizadora, la asturiana Raquel Baragaño, que es productora y organizadora de eventos, y el alma máter de festivales como Mercazoco o Fartukarte.

Así es The Pantry by Éleonore

La especialidad The Pantry by Éleonore es la repostería y pastelería gourmet . Todas sus elaboraciones son caseras y están hechas con productos de cercanía. Los panes son artesanos de masas madres y harinas etiqueta roja. Lo mejor de este obrador también llega casa, ya que el negocio hace todo tipo de instalaciones en residencias particulares y eventos. El local es pequeño, pero acogedor, con mesas en el interior y en la terraza.

Cinco versiones de roscones

The Pantry by Éleonore ofrece varias versiones de su famoso roscón: sin relleno (29,50 euros), de nata (39,50), de almendras y nata (39,50), de chocolate (39,50) y miniroscones (37,50). "Nuestros roscones se forman, amasan, fermentan, hornean y rellenan de las mejores cremas la misma madrugada del día que se os entregan. Es por ello que tienen la altísima calidad que tanto os gusta. Una receta de masa brioche de Cristina, perfeccionada con los años y el día a día en nuestro restaurante y que únicamente encontrarás en The Pantry", explican. "Únicamente utilizamos las mejores materias primas, sin ningún tipo de aditivos, conservante o colorante", apuntan.

Además de en el obrador de Salinas, los mejores roscones artesanos de Asturias se pueden comprar en La Avilesina (Avilés), Morbé (Oviedo) y El Corte Inglés de Avilés y Gijón. Y también se pueden encargar directamente a través de este enlance.