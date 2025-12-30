Mimos para recuperar la joya de la iglesia de Luanco: así se restaura la gran lámpara del templo gozoniego

Este próximo 2026 no será un año cualquiera en Luanco. La villa marinera celebra en febrero el 250.º aniversario de sus fiestas del Socorro. El día 5 de ese mes, en 1776, la villa marinera fue golpeada por una fuerte galerna, una de las peores que se recuerdan en Asturias. Esa jornada, quince embarcaciones habían zarpado a la mar y, a cuenta del temporal, desaparecieron. Tras los rezos de las mujeres y niños todos los barcos volvieron a puerto. Ahora, para este día la iglesia donde se consiguió ese ‘milagro’ lucirá sus mejores galas y, sobre todo, su mejor luz. La gijonesa Amelia D’Aubarede lidera un equipo de trabajo –todas voluntarias, e integrantes del taller de la primera, llamado "Puntoretro"– que están recuperando la lámpara que alumbra el templo local, algo que no se había hecho hasta ahora. Para ello, han tenido que desmontarla entera, cristal a cristal, y volver a colocar todo en su sitio. "Es como trabajar con ángeles", asegura D’Aubarede.

"Tengo un taller de restauración con una socia y me pidieron que viniese a ver la lámpara, para ver si se podía hacer algo. De primeras rechacé la propuesta", reconoce la gijonesa quien, en una de las esquinas de la iglesia tiene instalado un taller improvisado donde, con la lámpara en el medio, trabaja este equipo sin descanso. La joya de la corona está en el centro, iluminada con varios focos, mientras ellas se afanan en colocar todos los cristales. "Lo hacemos por amor al arte, el trabajo que están haciendo todas ellas es increíble", agrega al gijonesa.

Mimos para recuperar la joya de la iglesia de Luanco

La lámpara es del siglo XIX y su estructura es de una complejidad extrema. En un primer momento no estuvo diseñada para tener electricidad, por lo que tuvo que electrificarse posteriormente, aunque ese proceso se hizo de manera poco profesional. Además, la pieza tenía alambres y silicona pegadas a su estructura. "Estaba tan negra que no sabías ni que estaba hecha de bronce. Tuvimos que afanarnos para poder sacar de debajo de toda la suciedad el brillo que tenía", coincide el equipo de restauradoras.

Para poder limpiarla el primer paso fue bajarla del techo de la iglesia de Luanco, una operación que la que colaboró un constructor. Para poder completar esa tarea utilizaron un cable de acero y la bajaron, con sumo cuidado, por un andamio.

Posteriormente, tocó realizarle infinidad de fotos para poder desmontarla y poder limpiar cada uno de los cristales, uno a uno, con todo el mimo y detalle que acompaña a una pieza de estas características. Las restauradoras se repartieron la tarea, se llevaron los ‘deberes’ a su casa, y desde la semana pasada están con la segunda parte, la recostrucción. "Es algo muy complejo, porque la parte de abajo estaba hecha unos zorros, pero está quedando de maravilla", subrayan.

Dos detalles de los trabajos de restauración en la lámpara del siglo XIX de la iglesia de Luanco.

El objetivo, para el que son optimistas, es tener todo listo para el 14 de enero. Además, el día 9 de febrero se celebra el aniversario de la iglesia, coincidiendo con el cierre de las fiestas del Socorro. "Vamos a tener que trabajar mucho y a contrarreloj, pero confiamos en llega. Esperamos que a la gente del pueblo le agrade esta sorpresa, lleva muchas horas de trabajo detrás", concluye D’Aubarede. Ahora solo falta electrificar la lámpara, tarea encomendada a Roberto Fernández.