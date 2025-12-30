La oficina que vela por el legado de Oscar Niemeyer visita Avilés
Lne
Avilés
Kleyton Rigon, de Arquitectura e Urbanismo Oscar Niemeyer, oficina responsable de la preservación, promoción y asesoría técnica vinculada al legado arquitectónico de Oscar Niemeyer en Brasil y en el exterior, visitó ayer el Centro Niemeyer, en Avilés. Rigon participó en una visita guiada al complejo cultural avilesino, ampliando su comprensión del conjunto arquitectónico, de sus procesos proyectuales y de su papel cultural en el contexto internacional.
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- Fallece José Ramón González, fundador de Astel
- La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
- La multa que van a recibir en los próximos días conductores avilesinos: entre 500 y 1.000 euros de sanción tras la campaña de la DGT
- Comienzan las obras de un nuevo hotel en el centro de Avilés: 25 habitaciones, una estrella