La oficina que vela por el legado de Oscar Niemeyer visita Avilés

Kleyton Rigon, de Arquitectura e Urbanismo Oscar Niemeyer, oficina responsable de la preservación, promoción y asesoría técnica vinculada al legado arquitectónico de Oscar Niemeyer en Brasil y en el exterior, visitó ayer el Centro Niemeyer, en Avilés. Rigon participó en una visita guiada al complejo cultural avilesino, ampliando su comprensión del conjunto arquitectónico, de sus procesos proyectuales y de su papel cultural en el contexto internacional.