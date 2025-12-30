Podemos pone dos últimas condiciones (ambas relacionadas con barrios de la zona sura de Avilés) para apoyar el presupuesto municipal

Tener adjudicadas las obras de urbanización del Alto del Vidriero antes de que acabe 2026 y que el centro sociocultural proyectado para La Luz-Villalegre disponga también de servicios municipales y se ubique, precisamente, en esos terrenos a desarrollar en el Alto del Vidriero. Esas son las dos últimas condiciones establecidas por Podemos que le quedan por asumir al gobierno local para contar con el apoyo de los dos concejales de la formación morada a su proyecto presupuestario, claves para que PSOE e IU puedan sacar adelante las cuentas de 2026. "Ahora estamos esperando a que nos conteste Raquel (Ruiz, edil de Hacienda)", explicaba ayer David García, portavoz de Podemos, sobre una propuesta que está en el tejado de los socialistas desde el pasado viernes.

Por el momento, desde el gobierno local han eludido valorar la última propuesta de Podemos. Si bien, es público que los plazos que pretende imponer la formación morada para el Alto del Vidriero no se ajustan a los que maneja el Ayuntamiento. Desde el área de Urbanismo, liderada por Manuel Campa, se ha anunciado que en 2026 se pondrá en marcha la maquinaria administrativa para la urbanización de la unidad que se encuentra entre la calle del Carmen, el Caleyón y Zaldúa; una tramitación que exige declarar el incumplimiento de la junta de compensación, extinguirla y asumir la ejecución de manera subsidiaria. Según este calendario, la adjudicación de las obras no llegaría antes del primer semestre de 2027. "Necesitamos que los plazos se acorten", apostilla García.

Para el futuro centro sociocultural de La Luz-Villalegre, que cuenta con una partida de 300.000 euros en el Plan de Barrios según el proyecto presupuestario del gobierno local, Podemos pide dos cosas: "Que sea un proyecto un poco más ambicioso, siendo un centro municipal integrado más que un centro social", lo que conllevaría que dispusiese, por ejemplo, de servicio de atención ciudadana o servicios sociales; y "que se ubique en esos terrenos que se desarrollarán en el Alto del Vidriero", en los que hay suelo reservado para uso dotacional.

A estas peticiones hay que sumar también otras medidas que el gobierno local parece haber asumido, como la concurrencia a futuros planes de empleo del Principado o la asunción de los conserjes por parte de la Empresa de Servicios Auxiliares. "Lo único que pretendemos es que se cumplan los puntos marcados en el pacto de gobierno del que nos expulsaron y en el que todavía sigue estando IU", sentencia García.

"Un equipamiento que suponga una renovación integral en la zona sur"

"Proponemos un equipamiento que marque otro nuevo hito y suponga una renovación integral de la zona sur de Avilés". En alineación con Podemos –o viceversa– la plataforma ciudadana Avilés Sur apuesta también por llevar a los nuevos terrenos del Alto del Vidriero el futuro centro sociocultural de La Luz-Villalegre. "Este emplazamiento sería la mejor opción porque estaría en el vértice de confluencia de La Luz, Villalegre, El Pozón y el Alto del Vidriero"; "supondría una conexión urbanística entre estos barrios", "en este área hay suelo reservado para equipamientos"; y "convertiría esta zona en el espacio público de atención multidisciplinar más completo de los existentes en Asturias".

Asimismo, desde Avilés Sur también apuestan por dotar a estas instalaciones de servicio de atención ciudadana, servicios sociales, centro cultural (con biblioteca, sala de estudio, de exposiciones, aulas, auditorio...) y complejo deportivo, con pistas gimnasio o piscina.