Trenor Allen gana el concurso de relato "L’ Horru d’el Carbayedo"

El jurado del XVI Concurso de relato corto "L’ Horru d’el Carbayedo" concedió el primer premio del certamen, con una dotación de 1.000 euros, a Juan Treno Allen, por "Barba". El premio finalista, con 800 euros, fue para Marisa López, por "La decisión". La Estaya de la Llingua recuperó este año el certamen tras varias ediciones sin convocarse. En la imagen, Sergio Velasco (en representación de Trenor), la edil Ana Solís y Marisa López.