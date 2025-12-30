La Ucayc se presenta, cerca de sus bodas de oro, como motor comercial, hostelero y turístico de Avilés

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), entidad que avanza hacia sus bodas de oro, cierra 2025 consolidando su papel como organización empresarial representativa y dinamizadora del territorio. Durante este año, 836 empresas de comercio, hostelería y servicios han participado directamente en las acciones de promoción y dinamización impulsadas por la asociación. Los ejes estratégicos del año han sido la promoción comercial, la proyección hostelera y turística, la transformación digital y la formación empresarial. "Nuestro tejido empresarial, formado mayoritariamente por micro pymes de carácter familiar, se beneficia de esta manera, al estar asociado, de las economías de escala y tiene más fácil la promoción y la gestión de sus empresas", valoran desde la Ucayc mediante un comunicado de prensa.

De los cuatro grandes bloques estratégicos de acción, desde la Unión de Comerciantes destacan, en lo referido a promoción comercial, diversas acciones: desde campañas de comunicación en medios de comunicación hasta redes sociales, y eventos de promoción como el Día del Padre, Semana Santa –con el acento puesto en el bollo mantecado de Avilés y la participación de doce pastelerías–. Destacan también la campaña "Flores y premios" impulsada por el Ayuntamiento de Avilés, la ruta comercial "Yo pinto mucho" coincidiendo con la Noche Blanca, la puesta en funcionamiento del carné joven o la reciente campaña de Navidad, en la que participan 49 establecimientos en el concurso de escaparates.

Otro bloque ha estado dedicado a la transformación digital, con, por ejemplo, la tarjeta de fidelización "Aquí vuelvo", formación digital y cursos de gestión de redes sociales, marketing digital…

La tercera pata de los comerciantes avilesinos se ha posado en la promoción de hostelería y turismo. "Se han desarrollado diversas acciones persiguiendo el objetivo de consolidar a Avilés y la comarca como un espacio de referencia en Asturias para la gastronomía de calidad, el ocio y la diversión", apuntan. En este caso, como ejemplos: el homenaje a los guisos de invierno, los menús y tapas de Antroxu, las Tapas de las Cofradías, Gastronáutica en el paseo de la ría, la Semana de la Tapa o "Sabores de plaza en plaza", entre otros muchos más.

Acciones

Desde la Ucayc aplauden también la participación de los comerciantes en la carrera popular contra el cáncer, la colaboración con el Avilés Acción Film Festival, el trabajo desarrollado en materia de asesoramiento a las empresas y su participación en la Mesa de Comercio de Federación Asturias de Empresarias (FADE).

Como conclusión, según los responsables de la Ucayc: "Un total de 836 establecimientos han participado en distintas actividades. De forma indirecta son muchos más, pues cuando se hace promoción comercial y turística del destino, es todo el tejido empresarial quien se beneficia de la misma. Todos estos datos, y próximo a cumplirse el 50.º aniversario de la fundación de Ucayc, animan a la asociación a seguir trabajando por nuestro tejido empresarial y seguir tejiendo redes de cooperación con administraciones, agentes económicos y sociales, tejido asociativo vecinal y consumidores en esta tarea colectiva que es la comarca de Avilés".