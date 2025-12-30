Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ventas con arte: premio para los mejores escaparates navideños de Avilés

Uno de los escaparates participantes.

Uno de los escaparates participantes. / Mara Villamuza / LNE

M. M.

Avilés

La Navidad también está en los escaparates de los comercios y establecimientos hosteleros de la comarca: este año un total de 49 locales han participado en ya veterano concurso de escaparates de la Ucayc. El fallo del mismo se conoció ayer. El premio "Comarca de Aviilés" fue para "La Tribu", comercio de moda infantil.

En la categoría de escaparates tradicionales e innovadores fueron premiados los siguientes: Agustín Herández, de la peluquería del mismo nombre; la también peluquería mixta Luci, de Las Vegas (Corvera), la floristería Leymar; J. O. Textil y el Bombé del parque del Muelle.

Avilés. Escaparates. Premios UCAYC

El escaparate ganador / Mara Villamuza / LNE

Los premios de la cadena Ser fueron para Berson y Los Retales de Abril, este último establecimiento ubicado en Piedras Blancas (Castrillón).

El jurado agradeció la participación de los establecimientos y reconoció "su esfuerzo y contribución a generar un mejor ambiente navideño en las calles de nuestras ciudades en estas fechas, haciendo urbanismo comercial que realza la Navidad y hace más atractivas las ciudades de la comarca de Avilés".

Para los comerciantes esta época del año es una de las más especiales y, la mayoría, prepara desde la llegada de Papá Noel a Reyes Magos al detalle. Son ventas con mucho arte. También en los escaparates.

Ventas con arte: premio para los mejores escaparates navideños de Avilés

