Ventas con arte: premio para los mejores escaparates navideños de Avilés
M. M.
La Navidad también está en los escaparates de los comercios y establecimientos hosteleros de la comarca: este año un total de 49 locales han participado en ya veterano concurso de escaparates de la Ucayc. El fallo del mismo se conoció ayer. El premio "Comarca de Aviilés" fue para "La Tribu", comercio de moda infantil.
En la categoría de escaparates tradicionales e innovadores fueron premiados los siguientes: Agustín Herández, de la peluquería del mismo nombre; la también peluquería mixta Luci, de Las Vegas (Corvera), la floristería Leymar; J. O. Textil y el Bombé del parque del Muelle.
Los premios de la cadena Ser fueron para Berson y Los Retales de Abril, este último establecimiento ubicado en Piedras Blancas (Castrillón).
El jurado agradeció la participación de los establecimientos y reconoció "su esfuerzo y contribución a generar un mejor ambiente navideño en las calles de nuestras ciudades en estas fechas, haciendo urbanismo comercial que realza la Navidad y hace más atractivas las ciudades de la comarca de Avilés".
Para los comerciantes esta época del año es una de las más especiales y, la mayoría, prepara desde la llegada de Papá Noel a Reyes Magos al detalle. Son ventas con mucho arte. También en los escaparates.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Sara Solís, una avilesina adelantada en la cirugía de trasplantes cardiacos: 'En España todos somos donantes de órganos, salvo que la familia diga lo contrario
- La especie invasora (originaria de Nueva Zelanda y Australia) que 'desaparece' de la ría de Avilés: 'Ya no llega al 20% de la población
- Fallece José Ramón González, fundador de Astel
- El ocaso del pequeño comercio: Avilés suma cada vez menos negocios nuevos (y los cierres van en aumento)
- Comienzan las obras de un nuevo hotel en el centro de Avilés: 25 habitaciones, una estrella
- La casona de los Alas será residencia estudiantil para el próximo desembarco de la Universidad Nebrija a Avilés
- La gran subasta de Navidad llena las pescaderías asturianas de productos del mar: pixín, besugo y percebes