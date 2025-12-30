"Voces por Benín", el concierto solidario que llega a Avilés por los derechos de la infancia

El concierto solidario "Voces por Benín" regresa a Avilés con su gira navideña y un nuevo repertorio. En total, 25 jóvenes africanos actuarán el próximo 2 de enero a las 19.00 horas en la Casa de Cultura. El proyecto impulsado por la fundación "Juntos por la Vida" llega a Asturias de la mano de la asociación Avimun. Los espectadores podrán disfrutar de piezas inéditas africanas y versiones populares durante los 70 minutos que dura el espectáculo.

"Esta experiencia les abre muchísimo los ojos, para ellos es una aventura y en el escenario veréis sus caras expresando su alegría", comentó el presidente de Avimun, José Ramón Silva. Además, el objetivo principal que tiene una iniciativa como esta es que "vean mundo, conozcan otras cosas y así cambien la sociedad, estos niños son el futuro", aclaró Silva.

El proyecto "va mucho más allá de un espectáculo musical, une solidaridad y compromiso junto a la cultura", explicó el concejal de Servicios Sociales y Cooperación, Agustín Medina. El evento, cargado de música y emoción reúne a jóvenes procedentes de Benín de entre 8 y 18 años junto a la formación "Ánima Voces" con el fin de transmitir su cultura. El precio de la entrada es de 12 euros.

Todo el dinero recaudado será destinado al cuidado de los 25 niños que viajan en el tour navideño de "Voces por Benín": "Nosotros nos encargamos de pagar sus billetes de avión, su comida... todo ello es un gasto muy grande", afirmó José Ramón Silva. Más allá de esos gastos, el dinero también se destina a mantener la escuela donde los niños asisten a sus clases. Allí, "tienen sus extraescolares de danza y música y, a final de año, se eligen a los 25 mejores para después hacer un recorrido por toda España", apuntó el presidente de Avimun. Se trata de la quinta gira que Juntos por la Vida organiza de "Voces por Benín" a favor de los derechos de la infancia y la segunda vez que pasan por Asturias gracias a Avimun. La presidenta de la ONG, Clara Arnal, aseguró que aquí, en Asturias, "nos sentimos como en casa y vemos que hay un corazón africano en cada uno de los asturianos".

"Quiero animar al público a venir al concierto y que sepan que su entrada significa mucho", contó Silva. Se trata de un espectáculo que les va a "emocionar y encantar" y a la par, "van a cooperar con un granito de arena a todas estas causas, con el país y con su juventud", finalizó el presidente de Avimun. Las entradas están disponibles a través de la página web de la ONG Juntos por la Vida. También se podrán comprar en el lugar del concierto el mismo 2 de enero.