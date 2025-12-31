Avilés se prepara para un 2026 en el que se estrenará como ciudad universitaria y celebrará las bodas de oro del San Agustín

"Avilés es una ciudad en permanente estado de mejora y adaptación a los cambios". Lo dice el exalcalde y presidente de la Autoridad Portuaria Santiago Rodríguez Vega. Lo que realmente transformará a Avilés en el año que está a punto de comenzar es la llegada de la primera Universidad privada al Principado. Por eso, lo que para 2026 anhela José Muñiz, exrector y miembro del patronato de la Universidad Nebrija, que previsiblemente se implantará en la ciudad este próximo año es que Avilés se convierta, precisamente, en ciudad universitaria "de la mano de la Nebrija".

Muñiz cedió el testigo el pasado verano en el rectorado a Montserrat Gormendio, pero ha sido uno de los hacedores de la implantación de la institución académica privada en la villa, junto al también asturiano Manuel Villa-Cellino, presidente del consejo rector de la universidad. Igual que los gestores académicos, son varios los actores de la ciudad que coinciden en que en 2026 Avilés demostrará que está preparada para retos tan ambiciosos como la propia Universidad Nebrija, nuevos equipamientos formativos, proyectos de vivienda...y promete, además, continuar cautivando tanto a quienes viven en ella como a quienes la visitan.

El segundo hito del nuevo año será la celebración del 50.º aniversario del Hospital San Agustín. Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III, que es la de Avilés, sostiene que su mayor deseo para 2026 es seguir fortaleciendo un sistema sanitario "cercano, excelente y comprometido con las personas que confían cada día sus cuidados al personal de Atención Primaria y de los hospitales del Área I -Occidente".

Los primeros pacientes en someterse a pruebas radiológicas en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) fueron los integrantes del equipo que allá por 1975 lideraba José Carlos Soler. Él fue uno de los primeros en poner el pie en el complejo sanitario avilesino, que el próximo mes de mayo cumplirá cincuenta años desde su inauguración oficial en plena época de desarrollo industrial en la comarca.

Corría el año 1974 cuando comenzó a levantarse en el Camino de Heros, entonces el extrarradio, la estructura de lo que sería uno de los equipamientos más importantes para la ciudad: la residencia sanitaria, ahora Hospital San Agustín. A finales de 1975, abría sus puertas con la incorporación de los primeros médicos. Y, con ellos, se iniciaba la transformación de la atención sanitaria comarcal. La plantilla entonces la integraban 63 médicos, 150 enfermeras, 135 auxiliares y 50 celadores. Hoy, exceden con mucho del millar de trabajadores. Y esa gran familia será la que protagonizará junto con la Nebrija y su grado de Enfermería dos de los grandes momentos de la ciudad que ya avanza hacia 2026.