Los deseos de los avilesinos para un 2026 que promete ser histórico para la ciudad: empleo, inversiones industriales, servicios públicos...

Empleo, nuevos proyectos industriales, inversión en servicios públicos, salud… Avilés encara un año que estará marcado por su estreno como ciudad universitaria y por el 50 aniversario del San Agustín, el hospital de referencia del área sanitaria III que está llamado a pilotar la asistencia a buena parte del occidente asturiano. LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a 26 avilesinos sus deseos para este prometedor 2026.

"Que la buena música siga siendo marca de Avilés en 2026" Carlos Galán, director del Conservatorio

"Esperamos ver a los avilesinos comprar y consumir en la plaza" Hugo Martínez, gerente de la Plaza de Avilés

"Que sea un año que iguale o mejore lo que hemos logrado y avancemos hacia nuevos logros" Diego Baeza, presidente del Real Avilés

"Que Avilés se sitúe en el mapa del crecimiento y que el comercio repunte" Pilar Rodríguez, de la Asociación de Vecinos "Pedro Menéndez"

"Deseamos un año de oportunidades y que cada persona se sienta valorada" Félix Amorín, coordinador de Cáritas

"Que los barrios dejen de convertirse en lugar para especular" Aida Vázquez, de la Asociación Festejos Versalles

"A 2026 le pediría dosis extra de empatía y solidaridad" Marisol Delgado, psicóloga

"Que irrumpa con ideas y proyectos que mantengan a Avilés en el mapa de la innovación" Ana Lamela, directora de La Curtidora

"A 2026 le pido el pleno empleo para los avilesinos y mucha salud" Justo García, hostelero

"Nunca se cumplen mis deseos, pero por si cambia, más salud y menos funerales" Beznar Arias, promotor musical

"Que las calles de la ciudad se llenen de gente feliz deseando compartir su ilusión" Mª José Díaz Modino, Otea Avilés

"Que haya una apuesta política comprometida con los clubes locales" Carlos Fernández, del Club Judo Avilés

"Optimizar recursos culturales y fomentar que los avilesinos participen" Vanesa Estraviz, actriz

"Que la ciudad y los avilesinos apuesten por el deporte para darse a conocer al mundo" Abel Serdio, jugador de balonmano

"Que se paren las guerras y se alivie la necesidad de los cercanos" Amely Martín, de la Cofradía de La Dolorosa

"Que el puerto y la industria innovadora sigan creciendo. Y paz para este mundo loco" Pepa Sanz, cronista oficial de Avilés

"Compromiso de las empresas, docentes y Administración con la Formación Profesional" Susana Fonseca, directora del CIFP Avilés

"Que siga llegando gente nueva y, en lugar de Baterías de problemas, hallen vivienda asequible" Juan C. de la Madrid, historiador

"Que el arte y la cultura sigan floreciendo en la ciudad en 2026" Angélica García, galerista

"Deseo que el comercio remonte y siga dando vida a la ciudad" J. M. García "Roxín", presidente de la Ucayc

"Deseo menos ‘pan y circo’ y que la política y el arte recuperen la integridad" Ramón Rodríguez, artista

"Mantener la sólida base industial y la llegada de alumnos de la Nebrija" Enrique González, asesor sanitario

"Que los políticos se enteren de que esto no es una pelea de chicos de colegio" Luis Rodríguez, de la Escuela de Artes y Oficios

"Seguir trabajando en eventos deportivos para hacer más grande la marca de ciudad" Jorge García, de la Federación de Triatlón

"Que nadie renuncie a lo que está en su mano para que las cosas mejoren" Cruz Fernández, del albergue personas sin hogar